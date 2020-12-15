دراسة تكشف التأثيرات السلبية لارتفاع ضغط الدم على الذاكرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

يعاني العديد من الأشخاض من ارتفاع ضغط الدم المفاجئ بسبب عوامل عدة، وخلصت دراسة علمية إلى أن التعرض لارتفاع ضغط الدم ولو لفترة قصيرة من الوقت في أي عمر، قد يعجل بتدهور الجانب الإدراكي عند الإنسان.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن خبراء من البرازيل توصلوا بعد مراقبة 7 آلاف بالغ إلى أن ارتفاع ضغط الدم ولو لفترة محدودة يمكن أن يؤثر على وظائف إدراكية، مثل الذاكرة، والتركيز، وطلاقة اللسان.

ومع ذلك، يمكن التخفيف من هذا التدهور، إذا تم إعطاء المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي، أدوية خافضة للضغط.

وفي دراستهم، قام خبير الوقاية والطب الاجتماعي ساندهي باريتو وزملاؤه في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في مدينة بيلو هوريزونتي بالبرازيل بمتابعة 7 آلاف شخص بالغ لمدة أربع سنوات.

وخلال الدراسة، اختبر الفريق ذاكرة المشاركين، وطلاقتهم اللفظية، وما يسمى بالوظيفة التنفيذية، والتي تشمل جوانب مثل الانتباه والتركيز.

قال البروفيسور باريتو: “في البداية، توقعنا أن تكون الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم على الوظيفة الإدراكية أكثر خطورة عندما يبدأ ارتفاع ضغط الدم في سن أصغر”.

وأضاف: “ومع ذلك، تظهر نتائجنا تراجعا متشابها في الأداء الإدراكي سواء بدأ ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر أو في سن أكبر”.