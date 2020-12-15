3 نصائح لمرضى الحساسية للحصول على نوم جيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤثر الحساسية على نوعية النوم لدى المرضى، وقد تجعلك أعراض الحساسية من الحكة وسيلان الدموع وانسداد الأنف لا تنام بشكل جيد أو حتى لا تستطيع البقاء نائماً، وفي هذا التقرير نتعرف على 3 نصائح لمرضى الحساسية للحصول على نوم أكثر راحة، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

3 نصائح لمرضى الحساسية للحصول على نوم جيد1- حافظ على غرفة نومك خالية من مسببات الحساسية

إذا كانت الحساسية الموسمية تجعلك مستيقظًا، فاستحم قبل النوم واترك الملابس المتسخة خارج غرفتك واحتفظ بنوافذ غرفة نومك مغلقة وقم بتشغيل مكيف الهواء وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه الحيوانات الأليفة ، اجعل غرفة نومك منطقة خالية من الحيوانات.

2. التنظيف بعناية

يجب جعل منزلك - وخاصة غرفة نومك - خالية من السجاد لتسهيل تنظيف المواد المسببة للحساسية إذا كان لديك حساسية من عثة الغبار، اغسل الفراش بالماء الساخن وجفف في درجة حرارة عالية أسبوعيًا.

لا تجفف البياضات أبدًا في الخارج حيث يمكن أن يتبعها حبوب اللقاح في سريرك.

3. استخدم الأدوية المناسبة

إن استخدام الأدوية بشكل صحيح يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا تساعد مضادات الهيستامين في الحكة والعطس، ولكنها وحدها لا تفعل شيئًا لتخفيف الاحتقان الذي يبقيك مستيقظًا في الليل.

مزيلات الاحتقان هي الجزء الأهم في أدوية الحساسية ولكن يمكن أن يكون لها تأثير منشط يعطل النوم لدى بعض الأشخاص.

أفضل خيار لتخفيف الحساسية والنوم المريح هو المنشطات التي تُصرف بوصفة طبية

يمكن لمن يعانون من الحساسية أن يجدوا الراحة - والنوم الأكثر راحة - من خلال معالجة الحساسية من زوايا مختلفة: الحد من التعرض لمسببات الحساسية ، واستخدام الدواء المناسب واستشارة طبيبك إذا استمرت الأعراض.