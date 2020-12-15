شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات طبيعية لحماية بشرتك من الجفاف.. تعرفي عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثير من جفاف الجلد، سواء كان ذلك بسبب الشيخوخة أو أمراض الجلدية أو العوامل البيئية، يمكن أن يتحول جفاف الجلد إلى مرض خطير للغاية، إذا تركت المشكلة دون علاج، قد تتشقق البشرة الجافة أو تصاب بالعدوى، لذا من الأهمية الحفاظ على رطوبة بشرتك دائما.

فيما يلى طرق علاجية منزلية لعلاج البشرة الجافة، بحسب ما ذكر موقع loopslu، وهى:

مقشر بزيت الزيتون الطبيعي والسكر

يمكنك عمل مقشر ومرطب بشكل طبيعي باستخدام مزيج من زيت الزيتون والسكر، يُمزج نصف كوب من السكر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون إذا أردت، يمكنك أيضًا إضافة زيت أساسي مثل اللافندر، والذي يضيف رائحة طبيعية ويمكن أن يعزز الاسترخاء، استخدم مرطبًا مهدئًا للحفاظ على فوائد البشرة المقشرة حديثًا.

زيت جوز الهند على الجلد

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تعمل بشكل جيد لعلاج البشرة الجافة، لأنه آمن وفعال مثل الفازلين لعلاج البشرة الجافة، كما وجد أنه يحسن بشكل كبير ترطيب البشرة ويزيد من عدد الدهون على سطح الجلد، يمكنك استخدامه ككريم مرطب وقت النوم.

دقيق الشوفان لتهدئة البشرة

دقيق الشوفان هو مكون طبيعي آخر يمكن أن يساعد في علاج البشرة الجافة، قد يساعد إضافة كوب من دقيق الشوفان المجفف إلى الحمام في تخفيف جفاف الجلد، وجدت دراسة علمية أن المستخلصات من دقيق الشوفان لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تساعد في علاج البشرة الجافة.

الزيوت الطبيعية المفضلة لديك إلى حمامك

تعتبر الزيوت الطبيعية رائعة لترطيب البشرة والمساعدة في إعادة تكوين حاجز البشرة الطبيعي، الذي يتضرر غالبًا بسبب غسل اليدين والوجه المتكرر بالماء والصابون المجفف الذي يجرد البشرة من زيوتها الوقائية الطبيعية، يمكن إضافة بضع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو الزيتون أو الجوجوبا أو الأرجان أو الأفوكادو إلى مياه الاستحمام الجارية.

الصبار على البشرة الجافة والمتهيجة

على الرغم من أنه غالبًا ما يُعتقد أنه علاج للتخفيف من حروق الشمس، يمكن أن يكون هلام الصبار مفيدًا في الحد من جفاف الجلد عن طريق تخفيف الاحمرار والتهيج المرتبطين بالجفاف الزائد، ويمكنه أيضًا تقليل علامات الشيخوخة، وكذلك ظهور حب الشباب.

جل النفطي

جل النفطي يأتي لإنقاذ البشرة الجافة، يستخدم الفازلين، والمعروف باسم الزيت المعدني، كمرطب لسنوات، في عام 2017 ، وجد الباحثون أن حاجز الجلد لدى كبار السن قد تحسن بعد استخدام الفازلين، تدعم هذه النتيجة استخدام الفازلين لعلاج البشرة الجافة ، خاصة عندما تكون ناجمة عن الشيخوخة.