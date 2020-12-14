ألمانيا تبدأ اعتباراً من "الثلاثاء" توزيع كمامات إف إف بي2 عالية الجودة مجانا

الإثنين 14 ديسمبر 2020

يبدأ في ألمانيا اعتباراً من "الثلاثاء" توزيع كمامات إف إف بي2 عالية الجودة مجانا على المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والتي تضم نحو 27 مليون شخص.



وأكد متحدث باسم وزارة الصحة أن من المنتظر أن يدخل مرسوم من الوزارة بهذا الخصوص حيز التنفيذ غداً. ويجري إصدار الكمامات في عملية تدريجية.

ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة معينة الحصول على ثلاث كمامات من هذا النوع مجانا من الصيدليات اعتباراً من "الثلاثاء" وحتى السادس من الشهر المقبل وذلك في خطوة أولى.

وحسب معلومات للوزارة فإنه يكفي للحصول على هذه الكمامات تقديم بيانات البطاقة الشخصية أو إعطاء بيانات ذاتية معقولة تفيد بانتماء الشخص إلى المجموعات المعرضة للخطر، كما يمكن تفويض شخص آخر للحصول على الكمامات للشخص المنتفع.

وفي خطوة ثانية، يمكن لهؤلاء الأشخاص اعتبارا من مطلع يناير المقبل الحصول على 12 كمامة أخرى، وسيحصلون من شركات التأمين الصحي على كوبونين "كوبون لكل ست كمامات" بتكلفة رمزية قدرها 2 يورو لكل ست كمامات.

وتبلغ التكلفة التي تحملتها الحكومة الألمانية لهذه المساعدة نحو 5ر2 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن أقنعة (إف إف بي2) تتميز بأثرها الفعال في تصفية الجسيمات الصغيرة في الشهيق والزفير، غير أنها لا توفر حماية بنسبة 100% من العدوى.