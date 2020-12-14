توقعات بموعد ذروة الموجة الثانية من كورونا في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي في مصر، إن هناك زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن من الملاحظ أن حجم الانتشار أسرع في الموجة الثانية، ولكن الأعراض أقل حدة.

وتوقعت في تصريحات لفضائية "دي إم سي"، مساء الإثنين، أن تصل مصر لذروة الموجة الثانية من الجائحة في نهاية شهر يناير.

وقالت إن نسبة الوفيات ليست مرتفعة في الموجة الثانية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تدخل ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا في الفترة من النصف الثاني لشهر ديسمبر 2020 وحتى نهاية شهر يناير 2021.

وتوقع في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" ازدياد عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن جميع الفيروسات تنشط في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح في فصل الشتاء تكون أكبر من مدتها في فصل الصيف.