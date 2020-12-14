وزير الصحة الروسي: كورونا لن ينتهي إلا بتطعيم العالم كله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الاثنين، إن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد لن تنتهي إلا بعد التطعيم الشامل لسكان العالم بأسره.

وأضاف موراشكو في بيان: "أصبح من الواضح للجميع اليوم أن نهاية الجائحة لن تكون ممكنة إلا بعد تلقيح جماعي لسكان العالم بأسره".



وتابع: "ضمان الوصول المتكافئ لسكان جميع البلدان إلى لقاحات فعالة وآمنة، بما في ذلك لقاح (Sputnik V)، يجب أن يكون هدف الهيئات التنظيمية الأجنبية والمنظمات الدولية".

ولفت الوزير، إلى أن المعطيات الجديدة حول فعالية اللقاح من مركزجماليا "مشجعة للغاية".