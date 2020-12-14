القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الاثنين، إن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد لن تنتهي إلا بعد التطعيم الشامل لسكان العالم بأسره.
وأضاف موراشكو في بيان: "أصبح من الواضح للجميع اليوم أن نهاية الجائحة لن تكون ممكنة إلا بعد تلقيح جماعي لسكان العالم بأسره".
وتابع: "ضمان الوصول المتكافئ لسكان جميع البلدان إلى لقاحات فعالة وآمنة، بما في ذلك لقاح (Sputnik V)، يجب أن يكون هدف الهيئات التنظيمية الأجنبية والمنظمات الدولية".
ولفت الوزير، إلى أن المعطيات الجديدة حول فعالية اللقاح من مركزجماليا "مشجعة للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الروسي: كورونا لن ينتهي إلا بتطعيم العالم كله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.