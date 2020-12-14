السودان يحصل على ٨ ملايين جرعة لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، الاثنين، الاتفاق لحصول السودان على 8 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس الكورونا. وقررت لجنة الطوارئ العليا تأجيل العام الدراسي لمدة 3 أسابيع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء، حول حذف السودان من قائمة الإرهاب، إنه سيتم توجيه الجرعات نحو الفئات الأكثر احتياجاً، على رأسها الكادر الصحي والطبي بالبلاد. وأضاف: سنعمل حتى نتمكن من تطعيم جميع مواطنينا".

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