الخضروات الورقية تحسن مزاجك وتحميك من الشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 33 دقيقة

لا يجد بعض الأشخاص أي لذة في البقوليات الورقية، لكن فئة كبيرة تستذوق هذه الأطعمة وذلك لكونها غنية بالعناصر الغذائية وتمد الجسم بالكثير من الفوائد.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، أن الخضروات الورقية غنية بالألياف والفيتامينات والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.

وأشارت إلى أن هذه المعادن والفيتامينات تلعب دورا مهما في تقوية العظام والأسنان وحمايتها.

وبينت أن هذا النوع من الخضروات يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات C وE التي تساعد في تحسين صحة الجلد، وتحمي من الشيخوخة المبكرة.

وأوضحت أن الخضروات الورقية تحتوي أيضا على حمض الفوليك، الذي يساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وفقدان الذاكرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخضروات تعمل على إفراز الجسم لهرمون السيروتونين الذي يحسن من الحالة المزاجية.

كما أن الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم أمراض مثل السرطان، وأمراض القلب.

وضربت الصحيفة أمثلة بالخضروات الورقية، من بينها السبانخ والخس، والبروكلي، والكرنب والسلق.

ونصحت بتناول حصتين أو ثلاثة من هذا النوع من الخضروات في الأسبوع، للاستفادة من فوائدها الغذائية المتعددة.