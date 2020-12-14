رئيس شركة “فايزر” لم يأخذ لقاح كورونا الذي طورته شركته … لماذا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 8:32 مساءً

بينما تلقى فعليا العديد من الأشخاص حول العالم لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لم يأخذ صاحب الشركة المطوّرة للقاح كورونا، لقاح شركته حتى اللحظة، الأمر الذي أثار ريبة الناس، فلماذا لم يقدم على هذه الخطوة بعد؟

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، عن عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي طورته شركته بالتعاون مع “بيو إن تك” الألمانية.

وأوضح بورلا في تصريحات لشبكة “سي إن إن” تزامنا مع بدء طرح جرعات من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة: “لدينا لجنة أخلاقية تتعامل مع سؤال (من يتلقاه) وتوجد قوانين توفير صارمة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها”.

وتابع:

لذلك، فإننا حريصون على عدم اعتراض الطريق وحصول بعض الناس على اللقاح قبل موعدهم. لكن أتوقع أن اللجنة ستطلب حصولي على اللقاح لأن الاستطلاعات أظهرت أن الناس سيثقون في اللقاح إذا تلقاه الرئيس التنفيذي.

اعتمدت السلطات الأمريكية المعنية، مساء يوم الجمعة الماضي، استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا “فايزر” و”بيو إن تك”. وتتضمن خطة توزيع اللقاح، مرافقة ضباط أمن الشحنات، منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين أول فئة يتم تحصينها باللقاح. وبحسب وسائل إعلام، أوصى مسؤولو الصحة العامة وموظفو الأمن القومي بضرورة حصول كبار أعضاء الحكومة على اللقاح لبناء ثقة به لدى الجمهور.