ممرضة تحصل على أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت ولاية نيويورك الأمريكية، الاثنين، أول جرعة تطعيم من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19 لعاملة في مجال الرعاية الصحية.
والعاملة وهي ممرضة في وحدة الرعاية المركزة في كوينز، وذلك في منعطف محوري بجهود الولايات المتحدة لاحتواء الفيروس الفتاك.
وحصلت ساندرا ليندساي على اللقاح في مركز لونج آيلاند الصحي في كوينز بولاية نيويورك التي كانت بؤرة مبكرة لتفشي وباء كوفيد-19 في البلاد. وحضر حاكم الولاية أندرو كومو الحدث في بث مباشر.
وقالت ليندساي: "لم أشعر بأي اختلاف وأنا أتلقى هذا اللقاح عن أي لقاح آخر .. لدي شعور بالأمل والارتياح اليوم. لدي إحساس وكأن الشفاء قادم، وآمل أن يكون هذا مؤشرا على بداية لنهاية فترة شديدة الألم في تاريخنا".
وحصل اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية، الجمعة على تصريح من قبل الجهات الاتحادية المنظمة بالاستخدام الطارئ، بعد ثبوت فعاليته بنسبة 95% في الوقاية من المرض في تجربة سريرية واسعة النطاق.
وبدأ شحن أول 2.9 مليون جرعة من اللقاح إلى مراكز التوزيع في أنحاء الولايات المتحدة، الأحد، بعد 11 شهرا فقط من تسجيل البلاد أول إصابة بالمرض.
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