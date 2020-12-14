شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: سم بكتيريا الإيكولاى يؤدى إلى مشاكل غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة أجراها علماء بكلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية أن السم الذي تنتجه بكتيريا الإشريكية القولونية التي تسبب الإسهال يمكن أن يؤدي إلى مشاكل غذائية طويلة الأمد، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أكد الباحثون أن السم الذي يؤدي إلى تكرار نوبات الإسهال قصيرة المدى يمكن أن يكون له تأثيرات أخرى على الجهاز الهضمي البشري لأنه يغير التعبير الجيني في الخلايا التي تبطن داخل الأمعاء مما يحفزهم على تصنيع بروتين تستخدمه البكتيريا بعد ذلك لتثبيته بجدار الأمعاء.

وقال المؤلف الكبير جيمس إم فليكشتاين أستاذ الطب وعلم الأحياء الدقيقة الجزيئي "هناك أكثر مما تراه العين مع هذا السم إنه يغير سطح الأمعاء بشكل أساسي لإفادة نفسها ، وربما في النهاية على حساب مضيف ".

وأضاف الباحثون أنه لم يكن لدى أحد الأدوات اللازمة للتعمق في ما يمكن أن يفعله هذا السم نحن نحاول تجميع أجزاء اللغز لمعرفة كيف يمكن للإشريكية القولونية المنتجة للسموم أن تؤدي إلى سوء التغذية والتأثيرات الأخرى للإسهال

E. coli ،وهي سلالة منتجة للسموم من الإشريكية القولونية والتي تعد سببًا شائعًا للإسهال المائي الحاد يتسبب ما يسمى بالسموم البكتيرية المتغيرة الحرارة في فتح القنوات الأيونية على الخلايا المعوية ، مما يؤدي إلى تدفق الماء والكهارل في الجهاز الهضمي وهو ما يسمى بالإسهال، تشير الدراسة إلى أنه في جميع أنحاء العالم ، لا يزال الأطفال الصغار يصابون بالإسهال بمعدل ثلاث مرات في السنة ، ويتحمل الأطفال الأصغر والأكثر فقرًا العبء الأكبر من الحالات والعواقب الصحية طويلة الأجل.

للعثور على طرق أخرى تؤثر السموم على القناة الهضمية، زرع الباحثون خلايا معوية بشرية في طبق وعالجوا الخلايا بالسم وجدوا أن السم ينشط مجموعة من الجينات المعروفة باسم CEACAMs. واحد على وجه الخصوص CEACAM6 رموز لبروتين موجود عادة في خلايا الأمعاء الدقيقة عند مستويات منخفضة.

كشفت تجارب أخرى أن السم يجعل الخلايا تنتج المزيد من بروتين CEACAM6 ، والذي تستخدمه البكتيريا بعد ذلك لربط الخلايا المعوية وتوصيل المزيد من السموم، وأظهر الباحثون أنه يزداد في الأمعاء الدقيقة أثناء العدوى الطبيعية.