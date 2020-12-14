شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عدوي وزير الصحة الأسبق: التهاب وخشونة المفاصل أكثر الأمراض شيوعا بين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق والرئيس الشرفي للجمعية الطبية لجراحة العظام، أن التهاب وخشونة المفاصل من أكثر الأمراض شيوعًا بين المصريين، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدلات السمنة والوزن الزائد بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على المفاصل خاصة مفاصل الركبتين والقدم.

وأشار وزير الصحة الأسبق، إلى أن العديد من العمليات الجراحية للعظام تأثرت جراء الجائحة العالمية، نظرا لأنه تم إعطاء الأولوية لمصابي كورونا في أسرة العناية المركزة، بالإضافة إلى استغلال الأطقم الطبية من أقسام العظام بمستشفيات العزل على مستوى أنحاء الجمهورية لعلاج المصابين. وأوضح أن إنقاص الوزن والتغلب على السمنة المفرطة هو بداية العلاج لمصابي التهاب المفاصل ومرضى العظام، مؤكدا أن اتباع نظام غذائي سليم يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من أمراض العظام، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية التي تسهم في الحصول على جسد مثالي. وأكد رئيس الجمعية، أن العادات الخاطئة بأوضاع القيام والجلوس التي يمارسها المصريين دون إدراك بمخاطرها، تعد السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض العظام التي يكون جراحات استبدال المفاصل من أهم مضاعفاتها. جاء ذلك فى فعاليات المؤتمر الدولى الـ72 للجمعية المصرية لجراحة العظام، الذى انعقد مساء اليوم وذلك بالإشتراك مع الجمعية الأوروبية ومشاركة مجموعة كبيرة من الجمعيات الدولية لجراحة العظام فى العالم.

ومن أبرز الحضور بالمؤتمر الدكتور جمال حسني رئيس الجمعية، ويناقش المؤتمر أحدث المناهج العلمية حول أمراض العظام والتهاب المفاصل والتحديات التي تواجه مرضى العظام جراء تفشي فيروس كورونا، كما يتناول المؤتمر أبرز الشراكات العلمية المتبادلة في مجال جراحة العظام بالتعاون مع الجمعيات الأوروبية. افتتحت الجمعية الطبية المصرية لجراحة العظام، فعاليات المؤتمر الدولي الـ72، والذى يضم لفيف من أساتذة جراحة العظام فى مصر والخارج، وذلك بالإشتراك مع الجمعية الأوروبية ومجموعة كبيرة من الجمعيات الدولية لجراحة العظام فى العالم.

ومن أبرز الحضور بالمؤتمر الدكتور عادل عدوى، الرئيس الشرفي للجمعية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور جمال حسني رئيس الجمعية، ويناقش المؤتمر أحدث المناهج العلمية حول أمراض العظام والتهاب المفاصل والتحديات التي تواجه مرضى العظام جراء تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر محاضرة عن التحديات في زمن كوفيد 19، والتى يلقيها الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، كما سيتناول المؤتمر أبرز الشراكات العلمية المتبادلة في مجال جراحة العظام بالتعاون مع الجمعيات الأوروبية.