أسورة كورونا الذكية تلتقط "الموزعين الصامتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد توفر الأسورة الذكية التي تقيس باستمرار درجة الحرارة، مؤشرا أدق لاكتشاف بعض الموزعين الصامتين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

والموزعون الصامتون لفيروس كورونا هم الأشخاص المصابين بالفيروس ولا تظهر عليهم الأعراض، بما في ذلك الحالات التي لا يشتبه فيها بالعدوى.

ووفقا لدراسة أولية بقيادة جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من الأسورة الذكية المتاحة تجاريًا، والتي أنتجتها شركة أورا الفنلندية الناشئة، حددت بدقة درجات حرارة أعلى لدى الأشخاص المصابون بـ (كوفيد -19).

وأفاد الباحثون في الدراسة، التي نشرت الأثنين في دورية "ساينتفيك ريبورتيز"، أنه بالنسبة لـ 38 من 50 مشاركًا ، كانت الأسورة قادرة على تشخيص ارتفاع درجات الحرارة قبل الإبلاغ عن الأعراض أو حتى دون أن يلاحظها أحد.

ويقول أشلي ماسون، الباحث الرئيسي بالدراسة إن "قياس درجة الحرارة في وقت محدد أثناء دخول الشخص إلى العمل أو إلى الأماكن العامة ليس ذا مغزى كبير، فالناس يدخلون ويخرجون من الحمى، ويمكن لمعلومات درجة الحرارة المستمرة أن تحدد الحمى بشكل أفضل".





ووفقًا للباحث المشارك فريدريك هيشت، فإن هذا العمل "مهم لإظهار إمكانات الأجهزة القابلة للارتداء في الكشف المبكر عن (كوفيد–19) ، بالإضافة إلى غيره من الأمراض المعدية".

وفي حين أن عدد المشاركين في الدراسة كان صغيرًا جدًا ، يقول المؤلفون إن النتائج كانت مشجعة فيما يتعلق بقدرة الأسورة الذكية على اكتشاف المرض عندما كانت الأعراض خفية أو غير ملحوظة.

ويقول الباحث المشارك بالدراسة بنجامين سمار، "تثير نتائجنا السؤال حول عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وكم عدد الحالات التي قد لا يتم ملاحظتها أو الإبلاغ عنها".

السؤال الذي يطرحه سمار، ربما تساعد هذه الأسورة الذاكية في الإجابة عليه، إذ أن الموزعين الصامتين للفيروس هم نقطة الضعف في جهود مكافحة الوباء، كما يقول الدكتور محمد عواد، استشاري الأمراض الصدرية بوزارة الصحة المصرية لبوابة الخليج 365.

ويوضح عواد أن أحد احتمالات نقل هؤلاء الموزعين الصامتين للفيروس تكون عن طريق التنفس أو التحدث مع شخص ما، حيث يتكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي، ومن المحتمل أن يظهر بعضه مع كل زفير، ويمكن لأي شخص قريب بما فيه الكفاية، وخاصة في الأماكن المغلقة التقاط الفيروس بسهولة.