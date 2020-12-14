المغرب يسجل تراجعا قياسيا في إصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مملكة المغرب، الاثنين، تراجعاً ملحوظاً للحالات المسجلة يومياً لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة المغربية، التي وصل ”الخليج 365” نُسخة منها، سجلت المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ما مجموعه 1217 حالة إصابة جديدة، مُقابل 3042 حالة شفاء جديدة، مع 35 حالة وفاة.



وتبعاً لهذه النتائج، انخفضت الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا إلى 35 ألف و 102 حالة، وهو العدد الذي يتراجع بشكل يومي، مُنذ أسابيع.

وبحسب نفس المصدر، فإن معدل الوفاة جراء الفيروس في المملكة لا يتجاوز 1.7%، مُقابل نسبة تعافي تناهز 90%.

وحتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي للمملكة المغربية، بلغت الحالات الحرجة أو الخطيرة 1039 حالة، منها 715 تحت التنفس الاصطناعي.