أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يستقر وخبير يحدد موعد الصعود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، بعد انخفاض في التعاملات الصباحية.

وخلال الأيام الماضية شهدت أسعار الذهب عالميا حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، في ظل التجاذب المستمر بين النتائج الواعدة للقاحات مضادة لكورونا، وتزايد الإصابات بالفيروس في عدد من دول العالم.

ومع بدء عملية التلقيح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت أسعار الذهب عالميا، مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.7% عند 1825.50 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1829.50 دولار.

وفي مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 914.25 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 800 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 685.75 جنيه.



أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فاستقر عند 6400 جنيه.

ويرجح خبراء أن ترتفع أسعار الذهب في مصر مع قدوم رأس السنة الميلادية، في ظل الإقبال على الشراء في هذا التوقيت.

إلا أن أسعار المعدن النفيس تترقب ما هو أهم، وتنتظر مدى نجاح عملية التلقيح، وقدرة اللقاحات على كبح انتشار الجائحة.

وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب".

وأضاف: لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".