شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق عن سرطان الدم.. قد يحدث قبل ظهور الأعراض بسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر في موقع Cnn، عن بعض الحقائق التي تتعلق بمرض اللوكيما أو سرطان الدم الذى يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعا حول العالم، والذى يصيب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما فما فوق، وينتشر أيضا بين الأطفال التي تقل أعمارهم عن 15 عاما.

ومن أبرز الحقائق المتعلقة بمرض سرطان الدم:

1.الإصابة باللوكيميا قد تحدث قبل ظهور الأعراض بسنوات ، نظرا لأن أنواع اللوكيميا عديدة، فهناك نوعان رئيسيان من سرطان الدم وهما الحاد والمزمن، وخلالهما يتطور "ابيضاض" الدم الحاد في الخلايا غير الناضجة، التي تسمى الأرومات ، وينمو بسرعة مما يتطلب علاجًا فوريًا، والنوع الأخر يتطور ابيضاض الدم المزمن ببطء في الخلايا الأكثر نضجًا التي يمكن أن تتصرف بشكل طبيعي لفترات طويلة من الوقت ثم تدخل مرحلة حيث تنمو بسرعة أكبر، مما يعنى أن سرطان الدم المزمن قد يحدث دون أن يلاحظه أحد لسنوات قبل أن يتم تشخيصه.

2.يضم سرطان الدم أنواعا مختلفة من الخلايا، فحالات سرطان الدم تصنف بناء على أنواع الخلايا المصابة، فقد يحدث نوعان من سرطان الدم داخل الجهاز المناعي الأول ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد ، وسرطان الدم الليمفاوي المزمن وهما يشملان الخلايا النخاعية ، والتي تؤدي إلى تكوين خلايا الدم والصفائح الدموية.

3. العلاج الفوري ليس ضروريا لمرضى سرطان الدم في بعض الحالات، فقد لا يحتاج الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنوع مزمن من سرطان الدم ولا تظهر عليهم الأعراض بعد إلى علاج فوري، من خلال استخدام نهج يسمى "الانتظار اليقظ" .

4.الاطفال يصابون بأنواع مختلفة من سرطان الدم، حيث يصاب الأطفال بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، بما يعادل حوالي ثلاث من أربع حالات سرطان الدم لدى الأطفال والمراهقين، مقارنة بالبالغين الذين يصابون بسرطان الدم النخاعي المزمن والذي يميل إلى التطور لدى كبار السن، بمتوسط ​​عمر 67 عامًا .

5. معدلات النجاة للأطفال المصابين باللوكيميا مرتفعة للغاية، فإن أكثر من 90٪ من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا يظلون على قيد الحياة بعد خمس سنوات من انتهاء العلاج وبعد خمس سنوات، فإن احتمالية عودة المرض اليهم غير واردة، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أعلى بما يقرب من 93٪. مع الأخذ في الاعتبار جميع أشكال سرطان الدم.

6. البالغون ينتصرون على سرطان الدم، حيث تضاعفت معدلات البقاء على قيد الحياة في الولايات المتحدة أربع مرات في الخمسين عامًا الماضية، في حين ارتفعت الفترة الراهنة لأكثر من 60٪ لدى مرضى اللوكيميا، الذين ظلوا على قيد الحياة بعد خمس سنوات من العلاج.