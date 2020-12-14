كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - فوائد بذور الكراوية للأطفال، المعروفة أيضًا باسم الكمون أو الجيرا السوداء، وهي عنصر مطبخ هندي شائع الاستخدام في كل منزل. يتم الحصول على هذه البذور من نباتات الكمون. تنتمي بذور الكمون إلى عائلة Apiaceae، وقد نشأت في البداية في أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا. غنية بالمعادن والفيتامينات والفلافونويد والمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة، بذور الكراوية غنية بالفوائد الصحية، وهي جيدة للغاية لصحتنا العقلية والجسدية.

فوائد بذور الكراوية للأطفال

فوائد بذور الكراوية للأطفال

التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليعرفنا فوائد بذور الكراوية للأطفال، وقال: يحتاج الأطفال أيضًا إلى جميع العناصر الغذائية الأساسية لتكملة أجسامهم المتنامية. النظام الغذائي المتوازن الكامل مهم للغاية للحفاظ على صحة الأطفال عقليًا وجسديًا، وهي بعض الفوائد الصحية لبذور الكمون للأطفال.

بذور الكراوية تمتلك خصائص مضادة للفطريات

بذور الكراوية

تحتوي بذور الكراوية على خصائص مضادة للفطريات تجعل من السهل تخزينها لمدة أطول دون القلق من تلفها. يقلل الاستهلاك المنتظم لبذور الكراوية من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية لدى أطفالك.

بذور الكراوية علاج لألم المغص

المغص هو حالة تتميز بألم شديد في البطن. إنها حالة مؤلمة تصيب معظم الأطفال وخاصة الرضع. يقال إن بذور الكراوية مفيدة جدًا في تخفيف آلام المغص عند الأطفال. يمكن غلي بذور الكراوية في الماء أو الحليب وخلطها مع العسل قبل تناولها.

بذور الكراوية تعالج فقدان الشهية

يحتاج الأطفال إلى شهية صحية وتناول الأطعمة المغذية للحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم. يعاني العديد من الأطفال من فقدان الشهية ونقص التغذية. يساعد جعل أطفالك يأكلون بذور الكراوية بانتظام في علاج فقدان الشهية ويستمتعون بوجبة صحية.

تحافظ على صحة الجهاز الهضمي

انتفاخ البطن

غالبًا ما يعاني الأطفال من مشاكل في الجهاز الهضمي أثناء الطفولة. إذا كنت تبحثين عن علاج للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لأطفالك، اجعليهم يستهلكون بذور الكمون بانتظام. بذور الكراوية غنية بالألياف الغذائية التي تحسن الأمعاء، وتزيل السموم من الجسم وتعمل كملين. توفر بذور الكراوية أيضًا الراحة في الوقت المناسب من الإمساك والغازات وآلام المعدة وانتفاخ البطن.

تعالج الحموضة

مثل البالغين، يعاني الأطفال أيضًا من الحموضة من وقت لآخر. يمكن للإحساس المؤلم بالحرقان في المعدة أن يهيج أطفالك ويجعلهم يعانون. علاج سريع وسهل لتخفيف حرقة المعدة عند الأطفال هو إعطاؤهم بذور الكمون. أفضل طريقة لتناولها هي غلي بذور الكمون في الماء وشرب خليطها.

تقوي جهاز المناعة لدينا

تحتوي بذور الكراوية

يحتاج الأطفال إلى تطوير نظام مناعة صحي للبقاء في حالة جيدة وحياة صحية طويلة. تحتوي بذور الكراوية على خصائص مضادة للميكروبات تساعد أجسامنا على محاربة العدوى ومنعها من التكرار. كما أنها تجعل جهاز المناعة لدى الأطفال قويًا على المدى الطويل.

تعالج الغثيان والقيء

يعتبر الأطفال ضحية شائعة للغثيان والقيء لأنهم دائمًا في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، هم أيضًا عرضة للعدوى المعوية ويعانون من ضعف صحة الجهاز الهضمي. تقلل بذور الكراوية من خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء كما تقلل من حالات الغثيان والقيء.

تمتلك خصائص مضادة للالتهابات

بذور الكمون

كثير من الأطفال عرضة للحساسية ويعانون من سوء الحالة الصحية بسبب ذلك. لكن الخبر السار هو أن بذور الكمون تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تعالج أعراض الحساسية لدى الأطفال.

تحتوي على خصائص مضادة للتفسخ

الأطفال والجروح متلازمان. لا يوجد طفل يعود إلى المنزل بعد اللعب بدون جرح أو كدمة. تحتوي بذور الكراوية على خصائص مضادة للتفسخ وتعمل كمطهر طبيعي.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية

يعد الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أمرًا بالغ الأهمية منذ الصغر. بذور الكراوية غنية بالمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وجميع العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على عمل القلب بطريقة صحية. كما أنها تمنع الجذور الحرة في أجسامنا التي تسبب أي نوع من الضرر التأكسدي لخلايا القلب.

فوائد مضادات التشنج

تحتوي بذور الكراوية

يعاني الأطفال دائمًا من شد عضلي وتشنجات أثناء ممارسة الأنشطة البدنية. لا داعي للقلق ولا داعي للتسرع في زيارة الطبيب. العلاج يكمن في مطبخك. تحتوي بذور الكراوية على خصائص مضادة للتشنج تمنع بعض الإنزيمات المسؤولة عن تقلصات العضلات في الجسم. هذا يمنع التخفيف الفوري من آلام العضلات والتشنجات.

بذور الكراوية تحتوي على خصائص مدرة للبول

يعاني بعض الأطفال للأسف من حصوات الكلى وإعاقة التبول في سن مبكرة جدًا. والخبر السار هو أنه يمكن علاج ذلك بشكل طبيعي باستخدام بذور الكمون. تحتوي بذور الكراوية على خصائص مدرة للبول تقضي على جميع السموم من جسم طفلك وتحسن تواتر البول فيه. الاستهلاك المنتظم لبذور الكمون يحافظ على صحة الكلى لطفلك ويمنعه من الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

الكراوية مفيدة لصحة الجهاز التنفسي للطفل

صحة الجهاز التنفسي

يعاني الأطفال من الكثير من التهابات الجهاز التنفسي بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا. طريقة سهلة لتحسين صحة الجهاز التنفسي هي جعلهم يستهلكون بذور الكمون على أساس منتظم. تحتوي بذور الكراوية على خصائص مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة، وتقلل من الأكسدة التي تلحق بالجهاز التنفسي. كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتمنع حدوث التهابات الجهاز التنفسي.

تحسن الوظيفة المعرفية

تعتبر الوظيفة المعرفية الجيدة مهمة للغاية لأطفالك ليكونوا نشطين عقليًا. الاستهلاك المنتظم لبذور الكراوية يحسن وظائف المخ ويمنع الأمراض العصبية والتدهور المعرفي.

مبيد حشري ممتاز ومبيد للحشرات

تعتبر بذور الكراوية من المبيدات الحشرية ومبيدات الحشرات الممتازة التي تقتل الديدان والحشرات ليس فقط خارج الجسم ولكن أيضًا داخل الجسم. يعاني الأطفال من ديدان في الأمعاء والمعدة والقمل على شعرهم. يمكن استخدام زيت بذور الكراوية في علاج القمل الموجود على الشعر، وقتل الديدان المعوية.

ملحوظة

كآباء، نحرص كثيرًا على ضمان أن يأكل أطفالنا بشكل صحيح وصحي. واحدة من أسهل الطرق للإضافة إلى هذه الجهود هي دمج بذور الكراوية في نظامهم الغذائي المعتاد. نبدأ في تناول بذور الكراوية بانتظام واجعل لأطفالك أيضًا جزءًا صحيًا منها. إن تناول بذور الكراوية بانتظام من قبل عائلتك سيبقيها صحية ومناسبة وقوية لسنوات عديدة قادمة.