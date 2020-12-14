طرق لف الرضيع في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:39 مساءً -

التعامل مع الطفل حديث الولادة أمر مقلق ومخيف؛ فأجسامهم الصغيرة الضعيفة قد يصيبها الضرر نتيجة أخطاء بسيطة، تقوم بها الأم بعفوية ومن دون إدراك؛ كحمل الطفل بطريقة خاطئة، لذلك تجد الكثير من الأمهات وخصوصاً الأمهات الجدد صعوبة شديدة في التعامل مع الطفل الذي ولد حديثاً، ولذلك تلجأ كثيرات منهن إلى لف الطفل حديث الولادة بغطاء من القماش، مما يساعد على سهولة حمل الطفل وخوفاً عليه من برد وأمراض الشتاء، ولكن هناك من تخطئ وتثقل في لف رضيعها، وأخريات يتبعن القواعد السليمة للف الطفل في فصل الشتاء. معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال للشرح والتوضيح

لماذا تحرص الأم على لف الطفل؟

لف الطفل يساعد على حمله بسهولة

لف الطفل حديث الولادة يساعد الأم في حمل الطفل بسهولة، ويساعد فيحصول الطفل على نوم هادئ في الليل

ويعمل على تقوية عضلات الذراعين والقدمين، كما أنه يحمي العمود الفقري الخاص بالطفل من التعرض للضرر بسبب حمله بشكل خاطئ، إضافة للتدفئة

متى يجب التوقف عن لف الطفل؟

التوقف عن لف الطفل عندما تقوى عضلات رقبته

لا يوجد وقت محدد للتوقف عن لف الطفل، وينصح بالتوقف عن لف الطفل بمجرد أن تتولد لدى الطفل القدرة على رفع رأسه لأعلى، أو عندما تصبح عضلات الرقبة قوية

يجب التوقف عندما يبدأ الطفل في تطوير مهاراته الحركية، وهو لن يستطيع أن يتطور في النمو وهو ملفوف في قطعة من القماش

خطوات لف الرضيع

لف الرضيع بقماش قطنى في الصيف

يتم لف الطفل حديث الولادة باستخدام قماش قطني في الصيف أو بطانية صغيرة مخصصة للأطفال في الشتاء

ثم يتم وضع الطفل فوق منتصف قطعة القماش تقريباً بحيث تكون رقبة الطفل فوق قطعة القماش المثنية ويكون وجه الطفل مواجهاً لنا بالطبع

ويتم ذلك بفرد القماش أو البطانية على سطح مستوى كالسرير مثلاً أو طاولة عريضة، ويتم ثني الطرف الأعلى نحو الداخل قليلاً حوالي خمسة عشر سنتيمتراً تقريباً

ثم نقوم برفع الذراع اليسرى للطفل، وثني الجانب الأيمن من القماش فوق الطفل وحتى يقوم بتغطية جسمه بالكامل حتى تحت ذراعه اليسرى

أرضعي طفلك بكثرة حتى يشعر بالدفء

لفي الطرف الأيمن تحت ذراعه اليسرى والعكس.. الجزء السفلي قومي بلفه وارفعيه أعلى قدم طفلك

الطريقة الثانية قومي بثني الجزء العلوي وضعي الطفل في المنتصف، ثم ضعي الطرف الأيمن فوق ذراعه اليسرى والعكس

وللتدفئة بعامة: قومي بإرضاع طفلك بكثرة خلال اليوم حتى يشعر بالدفء، تأكدي من جفاف حفاضة طفلك بشكل دوري، ومن إحكام الغطاء وضعي طرفه تحت المرتبة، ولا تقومي بإحكام لفه حتى لا تضري بصغيرك

وعن طريق هذه اللفة يكون وجه الطفل ورقبته فقط خارج اللفة بينما باقي الجسم تم لفه بالكامل

نصائح عند لف الرضيع حديث الولادة

الطفل بحاجة إلى التهوية

عدم إحكام لف الطفل بشدة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في مفاصل الجسم وخصوصاً مفصل الفخذ، وينبغي أن يكون الطفل قادراً على تحريك قدميه وثني ركبتيه بحرية داخل الغطاء

الانتباه جيداً لدرجة حرارة جسم الطفل، فالقيام بلف الطفل بغطاء سميك في جو معتدل يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، لذلك يكون الغطاء المستخدم في اللف قطنياً في الصيف

كما يجب الانتباه أيضاً إلى مدة لف الطفل، فلا يمكن أن يكون الطفل ملفوفاً طوال الوقت؛ فالطفل بحاجة لتهوية جسمه لتجنب الأمراض، وهو بحاجة أيضاً للتعرض للشمس للحصول على فيتامين "د" لنمو عظامه

أفضل الطرق لتدفئة الرضيع في الشتاء

ابتعدي عن الملابس الثقيلة

طفل رضيع، ملتف في طبقات لا نهائية من الملابس الضخمة، بالإضافة لبطانية ثقيلة تحيط به.. مشهد يحدث في الشتاء عندما يزداد خوف الأم على طفلها من أن يصاب بالبرد

ابتعدي عن اختيار الملابس الثقيلة للطفل، بل انتقي الأنسب حتى يضمن لك احتفاظ جسم طفلك بحرارة معتدلة

عندما تلبسين رضيعك ملابس الشتاء، البسيه عدداً من الطبقات يزيد عما يحتاجه الشخص البالغ بقطعة واحدة، أي إن كنت تحتاجين ارتداء أربع طبقات من الملابس لتشعري بالدفء، فطفلك بحاجة إلى خمس

ابتعدي عن الملابس الصناعية

لا تترددي في زيادة عدد الطبقات طالما كانت خفيفة ويسهل عليك خلع إحداها عندما تبتعدين عن برودة الشارع، وتدخلين مكاناً أكثر دفئاً

يفضل أن تكون آخر طبقة من الملابس عبارة عن سالوبيت كامل مضاد للماء ومبطن بقماش ناعم من الداخل، يرتديه فقط أثناء التواجد في الخارج وتنزعينه عنه في الأماكن المغلقة

ابتعدي عن الملابس الصناعية تماماً واتجهي أكثر لتلك المصنوعة من القطن والخامات الطبيعية الرقيقة، وتجنبي الأقمشة السميكة ليسهل عليه تحريك يديه وقدميه

احرصي على أن تكون الملابس ناعمة على جلد الطفل ولا تسبب له

الالتهابات أو الحساسية، احرصي أيضاً على أن تتميز بسهولة امتصاص العرق

من الهام جداً أن تلبسي طفلك الجوارب الشتوية للمحافظة على دفء قدميه في الأيام التي تشتد فيها برودة الشتاء وكذلك القفازات؛ لأن الأطراف هي المناطق الأكثر عرضة للإحساس بالبرد

يفقد الطفل الكثير من حرارة جسمه من خلال الرأس، فاحرصي على إلباسه قبعة تحافظ على درجة حرارة جسمه من الطقس البارد، ولكن لا تنسي نزعها بمجرد الدخول في مكان مغلق به تدفئة كافية حتى لا يشعر طفلك بسخونة زائدة

البطن أفضل مكان لاستشعار حرارة جسم الطفل

يفضل الابتعاد بشكل عام عن استخدام البطانيات في تدفئة الطفل الرضيع في الشتاء، وذلك لأنها تشعر الطفل بالضيق، وقد تؤدي إلى اختناقه

ويفضل اللجوء لها فقط في تلك الأيام التي تنقص فيها درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه إذا كان الطفل مازال يشعر بالبرد

لمعرفة إن كان الطفل يشعر بالبرد أو الحر، لا تستخدمي يديه كمقياس، بل البطن هي أفضل مكان لاستشعار حرارة جسم طفلك يليها بعد ذلك الأذن والوجه