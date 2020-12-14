هل تعاني من الحكة بسبب حساسية الجلد؟ إليك هذا العلاج المنزلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

ترافق حساسية الجلد حكة مزعجة، قد تؤدي في بعض الحالات إلى جرح الشخص لنفسه بسبب شدة الحكة، لذلك يعمد العديد من الأشخاص إلى الجلوس في الممنزل والانعزال عن المجتمع وعدم الذهاب إلى العمل أو الجامعة منعا من المواقف المحرجة عند الشعور بالحكة.

وعرض موقع “trueremedies” عددا من العلاجات المنزلية ثبتت فاعليتها في التخلص من شعور الحكة وما يترتب عليه من نتائج.

العسل

يوفر الرطوبة والعناصر الغذائية الضرورية للبشرة لجعلها أكثر صحة، وفي نفس الوقت يساعد هذا في الحد من جفاف الجلد كما يعمل على تنظيم المناعة ويحتوي على مضادات الميكروبات التي قد تعزز التئام الطفح الجلدي الناجم عن الحساسية وتوفر راحة فورية من الاحمرار والحكة.

ويمكنك وضع العسل الصافي مباشرة على الجلد حوالي مرتين في اليوم، ويمكنك التدليك بلطف حتى تتغلغل العناصر الغذائية الموجودة في العسل في الجلد لتغذية البشرة وتنعيمها بأكثر الطرق فعالية. بعد حوالي 15-20 دقيقة، اغسل بشرتك بالماء النظيف.

دقيق الشوفان

له نفس تأثير مضاد للالتهابات، لكن بعض الأشخاص ذوي البشرة الحساسة قد يكون لديهم بعض التفاعل مع دقيق الشوفان، لذلك، يمكن لأولئك الذين لديهم حساسية من دقيق الشوفان تجاهل هذه الطريقة.

يمكن أن يساعدك دقيق الشوفان على ترطيب البشرة لأنه يحتوي على مادة الصابونين التي تساعد على تنظيف وترطيب وإزالة الخلايا الميتة.

لذلك يمكن استخدامه كمنظف للوجه لإزالة الأوساخ والفيروسات التي تضر بشرتك. الأفينانثراميد الموجود في دقيق الشوفان هو مضاد طبيعي للالتهابات وله تأثير علاجي، يمكنك مزجه بالماء الدافئ لعلاج البشرة الجافة، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2012 قد يحمي دقيق الشوفان الغروي الجلد ويهدئ من التهيج والحكة.

الزبادي الخالي من السكر

يحتوي على الكثير من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، والتي تساعد بشكل فعال على تدمير البكتيريا المسببة للأمراض، كما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يرطب البشرة ويلطفها، كما أنه يوفر الفيتامينات والماء المفيدة للبشرة الحساسة.

ضع بعض الزبادي مباشرة على مكان الحساسية واتركه يجف مرة أخرى، افعل ذلك لمدة 15 دقيقة حتى يمتص الجلد المواد.