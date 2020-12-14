شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح سبوتنيك يمكنه توفير حماية لمدة عامين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ألكسندر جينسبرج ،رئيس مطورى اللقاح بمركز جماليا الروسى القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، أن لقاح سبوتنيك v من المحتمل أن يوفر حماية لمدة عامين ضد كورونا مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات التجريبية، لضمان أكبر قدر من فعالية اللقاح المضاد لكورونا، وأضاف جيسنبرج أنه تم إنشاء اللقاح على منصة تستخدم أيضًا في لقاح الإيبولا، وأضاف أن "البيانات التجريبية التي تم تلقيها في تلك المرحلة تظهر أن لقاحا مشابهًا سيوفر الحماية لمدة عامين، وربما أكثر".

ووفقًا للعالم الروسي، فإن سبوتنيك v فعال بنسبة 96 % من الحالات، أما نسبة الأربعة في المائة المتبقية من الأشخاص الذين تم تلقيحهم فسيكون لديهم شكل خفيف من الأعراض الجانبية مثل سيلان في الأنف وسعال وحمى طفيفة، لكن الرئة لن تتأثر.

كما يعتبر سبوتنيك اللقاح الخامس دوليا، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم تم تسجيله من قبل روسيا في 11 أغسطس الماضى، وأصبح أول لقاح لفيروس كورونا في العالم.

تم تطوير اللقاح من قبل مركز جماليا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بروسيا، وبدأت تجارب ما بعد التسجيل في موسكو في 7 سبتمبر، حيث تلقى المتطوعون اللقاح الأول في 9 سبتمبر

ويشارك في برنامج التجارب السريرية نحو 40 ألف شخص، وفقًا لنتائج البحث المؤقتة، تتجاوز فعالية لقاح سبوتنيكv ف96 % في اليوم 42 بعد الجرعة الأولى ، بشرط أن يتلقى المريض الجرعة الثانية.