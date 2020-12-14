باحثون أمريكيون يطورون برنامجا أمريكيا للكشف عن احتمالية الإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دراسة في مجلة Journal of Medical Internet Research برنامج AI-COVID الجديد من والذي يمكنه بسهولة التنبؤ باحتمالية الإصابة بفيروس كورونا، حيث اكتشف فريق من الباحثين من جامعة فيرمونت الأمريكية دقة عالية في التنبؤ باحتمالية الإصابة بـفيروس كورونا باستخدام اختبارات الدم الروتينية، والتي يمكن أن تساعد المستشفيات على تقليل عدد المرضى المحالين لإجراء اختبار PCR ،ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قال المؤلف الرئيسي والأستاذ المساعد بجامعة فيرمونت تيموثي بلانت: أصبح لدينا الآن فهم أفضل لكيفية رعاية مرضى كورونا".

اختبار PCR هو التشخيص القياسي الحالي لـفيروس كورونا ، ويتطلب أخذ عينات محددة ، مثل مسحة الأنف ، ومعدات المختبرات المتخصصة للتشغيل، وأضاف تانيا كانيجان احد المشاركين في الدراسة "وفقًا لبيانات من أكثر من 100 مستشفى في الولايات المتحدة ، فإن متوسط ​​وقت الاستجابة الوطني لاختبارات فيروس كورونا المطلوبة في غرف الطوارئ يتجاوز 24 ساعة ، بعيدًا عن التحول المستهدف لمدة ساعة واحدة يعد تعداد الدم الكامل وألواح التمثيل الغذائي الكاملة اختبارات معملية شائعة يتم طلبها من قبل أقسام الطوارئ ولها وقت استجابة سريع، توفر هذه الاختبارات نظرة ثاقبة على جهاز المناعة والشوارد والكلى والكبدتمكن الباحثون من تدريب نموذج يحلل التغييرات في هذه الاختبارات الروتينية ويحدد احتمالية أن يكون المريض مصابًا بفيروس فيروس كورونا بدقة عالية.

وقالت جينيفر جو طبيبة الطوارئ في بوسطن ماساتشوستس "يستغرق AI-COVID ثوانٍ لتوليد نتائجه المفيدة بمجرد عودة اختبارات الدم هذه ، والتي يمكن بعد ذلك دمجها بواسطة المختبر في تفسير الاختبار الخاص بها ومثل هذه الأدوات المساعدة التي تساعد الأطباء على استبعاد التشخيصات المحتملة مألوفة في طب الطوارئ على سبيل المثال ، يمكن أن يساعدنا اختبار الدم المنخفض D-dimer في استبعاد الجلطات في بعض المرضى ، مما يسمح لمقدمي الخدمة بتخطي التشخيصات باهظة الثمن، والتي غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً مثل التصوير المقطعي للصدر".