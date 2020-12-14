شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. الإرهاق وقلة النشاط علامات تستوجب استشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالتعب والإرهاق والنعاس وقلة النشاط في منتصف اليوم، لأسباب عديدة، وكشفت خبيرة الطب الوقائي بمستشفى "كليفيلاند كلينيك" الدكتورة روكسان سكول، سبب انخفاض مستويات الطاقة في فترة ما بعد الظهر وكيفية علاجها، مع ملاحظة أنه إذا استمر التعب لديك لأكثر من أسبوعين على الرغم من النوم جيداً، يجب استشارة طبيبك، وفي هذا التقرير نتعرف على أسباب انخفاض مستوى الطاقة والنشاط في نصف اليوم، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

أسباب انخفاض مستوى الطاقة والنشاط في نصف اليوم وعلاجها1- تختلف مستويات هرمون التوتر لديك بشكل طبيعي

تميل المستويات اليومية من هرمون الكورتيزول إلى الارتفاع والانخفاض بإيقاع يمكن التنبؤ به يمكن أن يتسبب في إبطاء طاقتك في فترة ما بعد الظهر، لذا خطط لأخذ قيلولة من 5 إلى 10 دقائق في وقت مبكر من بعد الظهر.

2- عدم الحصول على قسط كاف من النوم

الحرمان المزمن من النوم يؤدي إلى تفاقم قلة النشاط بعد الظهر، لذلك لا تتناول مشروبا غازيا بل تناول وجبة خفيفة بعد الظهر.

3- الطعام يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات والسكر في أي وجبة أو وجبة خفيفة إلى زيادة نسبة السكر في الدم يؤدي هذا إلى إطلاق كميات كبيرة من الأنسولين في مجرى الدم ثم تنخفض نسبة السكر في الدم لديك ، وتشعر بالإرهاق والجوع.

والحل: تناول الأطعمة الكاملة والبروتين عالي الجودة والدهون المغذية في الإفطار والغداء للحفاظ على الأنسولين طوال اليوم.

4- أنت تحت ضغط وتوتر كبير

يعمل الكورتيزول لوقت إضافي عندما تكون شديد التوتر هذا يجعلك تشعر بالاستنزاف وأكثر عرضة للمرض (مثل الالتهاب الرئوي أو القوباء المنطقية) والإصابة (مثل الالتواءات أو الإجهاد).

لذا خصص وقتًا لتغذية نفسك مع أحبائك أو الحيوانات الأليفة أو الصلاة أو القراءة أو صيد الأسماك أو الغناء أو التنزه أو صنع الفخار ستكون أكثر استعدادًا لتحمل تقلبات الحياة.

5- أنت لا تمارس الرياضة بانتظام

يرفع النشاط مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي جيد ينتج في دماغك وأمعائك تساعد التمارين أيضًا على استقرار نسبة السكر في الدم، المشى على سبيل المثال يحسن تدفق الدم إلى رأسك.

إذا لم يكن ذلك بسبب الحرمان من النوم ، فاستشر طبيبك، واحذر لأن أمراض المناعة الذاتية، قصور الغدة الدرقية غير المعالج، نقص الحديد من الدورات الشهرية الشديدة والعديد من المشكلات الطبية الأخرى يمكن أن تترافق أيضًا مع التعب.