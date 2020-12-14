شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات كورونا مستمرة للمتعافين.. مشاكل الكلى والرئة والأوعية الدموية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أكبر للمرضى في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا ، عانوا من عدة مضاعفات مثل الكلى والرئة والقلب والأوعية الدموية بسبب المرض، فوفقًا للبحث المنشور في CMAJ (مجلة الجمعية الطبية الكندية) قاعدة بيانات صحية بالولايات المتحدة ، حدد الباحثون 70288 مريضًا قاموا بزيارة صحية متعلقة بفيروس كورونا لمدة شهرين.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تم إدخال أكثر من نصف المرضى إلى المستشفى ، وتم إدخال ما يقرب من 5٪ إلى وحدة العناية المركزة كان متوسط ​​العمر 65 سنة ، و 55.8 % من الإناث، نظر الباحثون في جميع رموز التشخيص الممكنة وحددوا تلك التي زادت في التردد بعد ظهور فيروس كورونا.

كتب الدكتور ويليام مورك ، كلية جاكوبس للطب والعلوم البيولوجية بجامعة بنيويورك ، مع مؤلفين مشاركين من جامعة تورنتو الكندية: "فهم النطاق الكامل للأمور المرتبطة يمكن أن تساعد الظروف في التشخيص وتوجيه قرارات العلاج وإبلاغ المرضى بشكل أفضل بالمخاطر الفعلية لمجموعة متنوعة من مضاعفات كورونا ".

كانت المضاعفات الأكثر شيوعًا المرتبطة بـكورونا هي الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي والفشل الكلوي والإنتان أو الالتهاب الجهازي ، بما يتفق مع دراسات أخرى كان الخطر المطلق لشخص مصاب بكورونا يعاني من هذه الحالات الخطيرة هو 27.6٪ للالتهاب الرئوي ، و 22.6٪ لفشل الجهاز التنفسي ، و 11.8٪ للفشل الكلوي ، و 10.4٪ للإنتان أو الالتهاب الجهازي.

وجد الباحثون أيضًا ارتباطات مع مجموعة من أمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية الأخرى ، مثل الرئة المنهارة ، واضطرابات تخثر الدم ، والتهاب القلب ، على الرغم من أن مخاطر هذه كانت منخفضة نسبيًا، على عكس نتائج الدراسات الأخرى ، لا يبدو أن فيروس كورونا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكد الباحثون أن هذه الدراسة تقدم تقديرات للمخاطر المطلقة والاحتمالات النسبية لجميع التشخيصات المحددة المتعلقة بـكورونا، والتي تعد ضرورية لمساعدة مقدمي الخدمات والمرضى وصانعي السياسات على فهم احتمالية حدوث مضاعفات.