ترحيب عربي ودولي بإزالة السودان من قائمة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بإعلان واشنطن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضع البلاد على قائمتها السوداء.



وأضاف أن "الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين واشنطن والخرطوم نحو تعاون أكبر".

وتابع بومبيو قائلا، في بيان، إن: "تحقق هذا الإنجاز عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها المدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيد عن إرث نظام عمر البشير، وبالأخص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للرفع".

ووصف بومبيو في تغريدته الحدث بالقول: "هذا يوم تاريخي في العلاقات بين البلدين".

من جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دفعة إيجابية لانعاش البلاد اقتصادياً وتشجيع الخرطوم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات.

بدورها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمت في إطار جهود حكومته لاستعادة العلاقات مع المجتمع الدولي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت، في وقت سابق اليوم الإثنين، بقرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، الإثنين ، التهنئة إلى السودان وشعبه على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان.

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم أعلنت أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر.

وقالت السفارة إن فترة إخطار الكونجرس بقرار رفع السودان من قائمة الإرهاب البالغة 45 يوما انقضت اليوم 14 ديسمبر، والخرطوم خارج اللائحة.

وبقرار اليوم، يكون السودان قد طوى أكثر صفحات الإخوان ظلاما، من واقع الأضرار التي خلفها تصنيف البلاد كدولة راعية للإرهاب.

