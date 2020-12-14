شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهام «التليجرام» بانتهاك الخصوصية.. تحذيرات من «تطبيقات الموبايل» المجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس تامر أحمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أي تطبيق «ابليكشين» على الموبايل إذا سمح لك استخدامه بالمجان فأنت أصبحت سلعة، حيث أن هناك كثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي تُبيع بيانات مستخدميها للمعلنين، لافتاً إلى أن تحديث تطبيق «التليجرام» الأخير ينتهك خصوصية مستخدميه، مؤكدا أنه لابد غلق الموقع الجغرافي للمستخدم لأنه يحدد موقع مستخدميه، كما أنه يستهلك بطارية الهاتف المحمول.

ونصح خبير تكنولوجيا المعلومات، بضرورة مراجعة الخصوصية قبل الموافقة عليها، حتى نرى ما نسمح به للتطبيق أن يراه، كما أن هناك أشخاص يقومون ببيع هواتفهم دون مسح ما يخصهم من صور وأرقام وغيرها من الخصوصية.

وأوضح، أن هناك فيديوهات يتم نشرها على «يوتيوب» لتعليم الأشخاص العاديين كيفية تأمين معلوماتهم.