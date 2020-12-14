7 حيل لزيادة حركة الأمعاء ومحاربة الإمساك

حيل سريعة تساعدك على انتظام حركة الأمعاء والتبرز بشكل أفضل فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين صحتك العامة، ومعرفة الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تحسين حركات الأمعاء بشكل طبيعي وعلاج الامساك.

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إليك أبرز تلك الحيل:

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تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف على إضافة الحجم والوزن إلى البراز وتليينه وتحفيز حركة الأمعاء.

1. بعض الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هي كما يلي:

بطاطا حلوة، جزر، بروكلي، عدس، حمص، حبوب الكلى الشوفان، والكينوا.

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2. شرب الماء الساخن

يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في تليين البراز وتسهيل المرور. لذا، فإن شرب الماء الساخن بانتظام قد يساعد في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء. على الرغم من أن شرب الماء العادي البارد يمكن أن يساعد أيضًا، إلا أنه ليس بنفس فعالية الماء الساخن.

3. تجنب الأكل في وقت متأخر

يشير خبراء الصحة إلى أن إحدى طرق عدم قضاء أوقات صعبة في المرحاض هي تجنب تناول الطعام في وقت متأخر جدًا من الليل. تستغرق معظم الأطعمة عدة ساعات للهضم، وعندما تنام، تتباطأ عملية الهضم، مما يتسبب في بقاء الطعام غير المهضوم في الجهاز الهضمي لفترة أطول. بالإضافة إلى تقييد حركة الأمعاء، فإن تناول الطعام في وقت قريب جدًا من موعد نومك يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي أو ارتجاع المريء.

4.مشروب الزنجبيل

يمكن إضافة قطعة من الزنجبيل (مبشور / مقطع) إلى كوب من الماء الساخن / الدافئ وشربه بمجرد الاستيقاظ.

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5. المزيد من السوائل

يعد تضمين السوائل في النظام الغذائي طريقة رائعة للتبرز بشكل أفضل. يمكن أن تساعد العصائر والمرق في طرد الفضلات من الجسم.

. صنع العصائر الخضراء أو عصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف أو إضافة الحساء أو اليخنة إلى قائمة العشاء لتحسين الترطيب والهضم.

6.خل التفاح

شرب خل التفاح كأول شيء في الصباح يمكن أن يقلل من الوقت الذي نقضيه في النفخ في المرحاض. يشير بعض خبراء الصحة إلى أن خل التفاح قد يساعد في زيادة حمض المعدة والبيبسين (تكسير البروتين) ، ويقتل البكتيريا الضارة، ويجعل المعدة أكثر قلوية، وكل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم بشكل عام.

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7. قشر سيلليوم

يستهلك الكثير من الناس قشور السيليوم للمساعدة في التخفيف من الإمساك. وذلك لأن السيليوم عبارة عن ملين يتكوّن للكتل، مما يعني أنه يمتص الماء في الأمعاء ويتضخم، وبالتالي يلين البراز ويجعل مروره أسهل.