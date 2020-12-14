شكرا لقرائتكم خبر عن تدمر أجهزة الحاسوب.. مايكروسوف تحذر مستخدمي محركات البحث من برامج «أدروزك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت شركة Microsoft مستخدمي متصفحات البحث Chrome وEdge وFirefox، من وجود حملة ضخمة لبرامج ضارة تسمى «أدروزك» للإضرار بأجهزتهم، حيث يمكنها تدمير آلاف أجهزة الحاسوب.

وأوضحت الشركة أن هذه الحملة عبارة عن هجمات مستمرة تستهدف تدير أجهزة مستخدمين متصفحات الويب، من خلال استخدام بنية تحتية ضخمة لتوزيع البرامج الضارة خلسة على هذه المتصفحات.

ووفقًا لموقع «hotnewsheadlines»، تقول Microsoft إن سيناريو الهجوم المتعلق ببرامج «أدروزك» يمكنه إلحاق ملحقات مدمرة للأجهزة، على هيئة إعلانات تظهر في نتائج البحث، وقد تتسبب هذه البرامج في سرقة البيانات، موضحة أن المستخدمين الذين يتعرضون لهذه الهجمات عليهم إعادة تثبيت المتصفح مرة أخرى.

كما أوضحت الشركة في بيانها أن حملة البرامج الضارة يصعب قرائتها أو التعرف عليها حيث إنها تعتمد على تقنيات متطورة ومستمرة، كما لم تحدد الشركة الإجراءات المطلوبة لمواجهة هجوم برامج «أدروزك» في حالة حدوثها، مشيرة إلى أنه من الصعب تقديم نصائح عملية حول كيفية الوقاية منها.

ويقول بول بيشوف، المدافع عن الخصوصية في شركة كومباريتيك، إن «مايكروسوفت تشير إلى أن العدوى تحدث من خلال عمليات التحميل التي يقوم بها المستخدم، حيث تحدث الكثير من التنزيلات من محركات البحث من خلال البرامج النصية الضارة، لذلك يمكن أن يساعد ملحق مانع البرامج النصية مثل NoScript في حماية متصفحك«.

وقال جيك مور، متخصص الأمن السيبراني إن «هذا النوع من البرامج الضارة يمول الجرائم الإلكترونية والهجمات المستقبلية واسعة النطاق، ويتطور مجرمو الإنترنت بسرعة باستخدام طرق جديدة ومبتكرة لتمويل سبل عيشهم، وهذا هو نوع البرامج الضارة التي تحدث بانتظام وراء الهجمات واسعة النطاق مثل انتهاكات البيانات».

كما نصح إريك كرون، المدافع عن الوعي الأمني، بعدم تثبيت تطبيق أو إضافة شيء لأجهزتهم لمجرد أن أحد مواقع الويب يخبرك أن جهازك يحتاج إلى تحديث لبرنامج Flash أو بعض التطبيقات أو الإضافات أو المكونات الإضافية الأخرى.