شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات جوجل Google بعد انقطاعها على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت منذ قليل خدمات جوجل للعمل بعد توقف حدث على مستوى العالم، كما عادت خدمات موقع الفيديوهات اليوتيوب.

كان قد رصد موقع دوان ديكتور مشكلة الان باغلب بخدمات جوجل منها خدمة البحث الجي ميل واليوتيوب وجوجل درايف وستاديا ومتجر جوجل، واشتكي العديد من الاشخاص على مستوي العالم بسقوط الموقع والخدمات المقدمة من جوجل بشكل عام.