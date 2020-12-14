شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجىء يصيب اليوتيوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرض تطبيق موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، اليوم الأثنين إلى عطل مفاجئ، تسبب في توقف خدمة مشاهدة الفيديوهات للمستخدمين.
وعلى الفور تصدر هاشتاج اليوتيوب، موقع التدوين تويتر، حيث تساءل الكثير عن السبب وراء تعطل الخدمة ومتي ستعود.
كان مؤخراً، قد أعلن يوتيوب على احصائياته عن كل ما يخص الالعاب على موقعه لهذا العام 2020 حيث يقول يوتيوب ان 2020 Youtube Gaming هو العام الأكبر على الإطلاق فقد بلغ وقت المشاهدة 100 مليار ساعة وهو الرقم الاعلى في تاريخه و40 مليون قناة ألعاب نشطة، حيث تحول الكثيرون إلى الألعاب على YouTube كوسيلة للعثور على الاتصال والترفيه والمشاركات مع الأصدقاء والأحباء خلال هذه الأوقات العصيبة.
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