شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كيورفاك الألمانية تطلق التجارب النهائية للقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة كيورفاك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية اليوم الاثنين بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، قبل السعي للحصول على موافقة الجهات التنظيمية، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news، أكدت الشركة إن أكثر من 35 ألف شخص سيشاركون في الاختبارات في أوروبا وأمريكا الجنوبية حيث تم تجنيد أول متطوع.

تكافح ألمانيا انفجارًا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وتفرض إغلاقًا جزئيًا اعتبارًا من الأربعاء، وتتبع كيورفاك شركة بايونتك الألمانية التي حصلت بالفعل على موافقة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا للقاح الذي طورته مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر.

ويستخدم كلا اللقاحين تقنية جديدة تعتمد على الحمض النووى تستلزم العملية حقن سلسلة قصيرة من المادة الوراثية الفيروسية لتحفيز استجابة مناعية عن طريق إنتاج بروتينات تعمل ضد الفيروس.

أطلقت كيورفاك تجارب المراحل الثانية في نهاية سبتمبر مع 690 متطوعًا في بيرو وبنما، من المتوقع أن يتم نشر النتائج قريبًا، خصص الاتحاد الأوروبي 225 مليون جرعة من مرشح كيورفاك مع خيار 180 مليون جرعة أخرى إذا حصل على الموافقة التنظيمية.

كانت شركة كيورفاك للصناعات الدوائية المنتجة للقاح قد أكدت سابقا أن النتائج المؤقتة من التجارب المبكرة أظهرت أن المرشح التجريبي للقاح فيروس كورونا الذى يسمى CvnCoV ، بدا آمنًا وأثار استجابة مناعية بين المتطوعين، وأوضحت الشركة، أن اللقاح المرشح كان جيد التحمل بشكل عام عبر جميع الجرعات المختبرة، وتسبب في استجابات قوية ومبطلة للأجسام المضادة بالإضافة إلى أول إشارة إلى تنشيط الخلايا التائية.