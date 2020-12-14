شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تستقبل جرعات لقاح فايزر نهاية الشهر الجارى والبدء بكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة scmp الصينية عن حصول سنغافورة على أول جرعات لقاح فايزر لفيروس كورونا بنهاية شهر ديسمبر الجارى حيث تخطط لتحصين الجميع مجانًا ولكن على أساس تطوعي بحلول الربع الثالث من عام 2021 ولكن سيتم البدء أولا بالفئات الأكثر عرضه للخطر وابرزهم كبار السن، وأعلن رئيس الوزراء لي هسين لونج اليوم الإثنين أن سنغافورة ستتلقى الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيو أنتيك لفيروس كورونا بحلول نهاية هذا الشهر وتخطط لتقديمه على أساس مجاني وطوعي لجميع السكان قبل النصف الثاني من عام 2021، وأكد رئيس الوزراء إن فريقه سيكون من بين أول من يتلقون اللقاح "ليوضحوا لكم ، وخاصة كبار السن مثلي ، أننا نعتقد أن اللقاحات آمنة".

وأضاف لي أن لقاحات أخرى ستصل أيضًا "في الأشهر المقبلة" وسيكون هناك ما يكفي لتغطية سكان الولاية البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة بحلول الربع الثالث من عام 2021، موضحا إنه يجب تطعيم جميع السكان البالغين ، لكن ذلك سيكون على أساس تطوعي، مضيفا أن اللقاح سيكون مجانيًا لجميع السنغافوريين والمقيمين على المدى الطويل ، مع إعطاء الأولوية لأولئك المعرضين "لخطر أكبر" ، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والضعفاء.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية أمس الأحد، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و320 حالة؛ بعد تسجيل 7 حالات خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "توداى أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها، ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و197 حالة.