شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر طبى بأمريكا يتسبب فى إصابة 300 ألف شخص بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن مؤتمرًا طبيًا عقد في أواخر فبراير في ولاية بوسطن الأمريكية ربما تسبب في إصابة ما يصل إلى 300 ألف شخص بفيروس كورونا، حيث قالت الدراسة، التى نشرت في مجلة "science"من قبل الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم إن مؤتمر Biogen الطبي في أواخر فبراير أدى إلى إصابة ما بين 205 إلى 300 ألف إصابة بفيروس كورونا في الفترة من فبراير إلى نوفمبر من هذا العام.

ووفقًا للتقرير، فإن متتبعي الاتصال قد تتبعوا في البداية حوالي 100 حالة إلى المؤتمر في بداية الوباء في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من أنه كان حدثًا فائق الانتشار.

ودرس العلماء الكود الجيني لفيروس كورونا، والذي يتطور مثل جميع الفيروسات أثناء انتشاره وأتاح تتبع الشفرة الجينية للفيروس للباحثين استخلاص استنتاجاتهم حول كيفية انتشار الفيروس بعد مؤتمر فبراير.

وقال جاكوب ليميو، المؤلف الرئيسي للدراسة، لشبكة سي بي إس نيوز: "لا نعتقد أن هذه السلالات تميل إلى الانتشار أكثر من أي سلالات أخرى نشك في أن هذه الأنواع من الأحداث كانت تحدث مرارًا وتكرارًا، وهي مساهم رئيسي في انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن "الظروف التي تسمح بحدوث هذه الأحداث الفائقة الانتشار لا تزال معنا إلى حد كبير وستظل معنا لفترة طويلة".

في المقاطعات الأربع التي تضم منطقة بوسطن، كان لدى 51 ألفاً - حوالي نصف حالات كورونا حتى بداية نوفمبر علامات وراثية ربطت الحالات بالمؤتمر، وفقًا للتقرير، كما انتشر الفيروس من المؤتمر إلى دول أخرى في بداية شهر مارس، عندما عاد المشاركون في المؤتمر إلى أوطانهم ، بحسب المقال.

في المجموع ، تم العثور على حالات كورونا المرتبطة بمؤتمر Biogen في 29 ولاية ، وفقًا للتقرير ، مع وجود 29 ٪ من الحالات التي تحمل العلامة الجينية من المؤتمر في ولاية فلوريدا واكتشف العلماء أيضًا حالات في إنديانا ونورث كارولينا.

قال ليميو إن الحاضرين في المؤتمر "يميلون إلى أن يكونوا أصغر سناً وأكثر صحة وكانوا يسافرون أكثر، ووجدنا أنهم ذهبوا إلى الكثير من الأماكن المختلفة"، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الانتشار من المؤتمر مقارنة بالأحداث الأخرى التي كانت آثارها أصغر بكثير.

ووجد العلماء أن حالات الإصابة بالفيروس المرتبطة بمؤتمر بوسطن تم العثور عليها خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك أستراليا والسويد وسلوفاكيا.