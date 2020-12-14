شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على عمليات تجميل الأنف فى بريطانيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير نشر في صحيفة ذا صن البريطانية The sun، عن ارتفاع الطلب على عمليات التجميل في بريطانيا بعد زيادة الإقبال على مكالمات الفيديو، بسبب إجراءات الحجر الصحى التي فرضتها الجائحة العالمية، وأوضح التقرير أن ارتفاع الطلب على الجراحة التجميلية جاء نتيجة فحص الأشخاص لأنفسهم عبر مكالمات الفيديو، حيث أبدى الكثيرون استياءهم من صورهم التي تظهر خلال المكالمات المرئية، مما أدى الى ارتفاع نسبة الاستفسارات حول عمليات تجميل الأنف بنسبة 150%، فضلا عن ارتفاع الاستفسارات حول عمليات جراحة إنقاص الوزن بنسبة 600%.

وأفاد التقرير أن عيادات التجميل تشهد إقبالا من خلال زيادة حجم الحجوزات لإجراء عمليات تجميلية، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد، حيث استحوذت عمليات جراحة الثدى والتي تنوعت من تكبير وتصغير بين العمليات التي تلقى إقبالا بين البريطانيات.

وكشف التقرير أيضا أن هناك زيادة بنسبة 70% في الاستفسارات حول عمليات التجميل عقب تفشى فيروس كورونا في بريطانيا، وأرجع التقرير ذلك إلى الاستخدام الواسع الى طفرة الزوم عبر المكالمات المرئية، والتي كشفت للكثيرين نقط العيوب في الوجه، بعد أن زاد الإقبال على مكالمات الفيديو بنسبة 70% نتيجة للوباء العالمى، وفقا لتقرير صادر أيضا من هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا.

وأظهرت المكالمات عبر تقنية الفيديو العديد من العيوب كان أهمها التجاعيد حول العينين وحجم الانف، وبعض العلامات التي تصيب البشرة، والتي أدت إلى زيادة الاقبال على عمليات التجميل.

وأشار التقرير إلى أن أكثر العمليات التي عليها اقبالا من قبل المواطنين خلال عام 2020 الاتى:

1.تكبير الثدي

2.عملية تجميل الأنف

3.ربط المعدة

4.شد البطن (شد البطن)

5.إزالة حشوة الثدي وإعادة تكبيرها

6.تصغير الثدي

7.تكبير الثدي ورفع

8.تثبيت الثدي (رفع الثدي)

9.شفط الدهون

10.تحويل مسار المعدة