الإسهال عند الحامل في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - يحدث الاسهال عموماً بسبب وجود تلوثات في الجهاز الهضمي، أو قد يكون الاسهال عرضاً لاصابة أخرى، وقد لوحظ من خلال الدراسات أن الاسهال قد يكون علامة من علامات الولادة عند بعض النساء، ولذلك يقدم لك الدكتور وفيق عبد الواحد، إستشاري الأمراض الباطنة شرحاً لأسباب الاسهال عند الحامل في الشهر الثامن تحديداً كالآتي.

ما هو الاسهال؟

زيادة في عدد مرات التغوط

حدوث زيادة في عدد مرات التغوط، بسبب عدم امتصاص الأمعاء للسوائل التي يحتويها البراز، تسارع في العبور المعوي، الأمر الذي يمنع جفاف مادة البراز، وتسرب غير عادي للماء والأملاح المعدنية الموجودة في الجسم عبر جدار الأمعاء.

وجود تغيرات في البراز مثل وجود مخاط أو دم.

وجود آلام مصاحبة مثل المغص والتقلصات.

أسباب الإسهال في الشهر الثامن من الحمل

قد يكون من علامات الولادة المبكرة

حدوث تغيرات هرمونية في الشهر الثامن تؤثر على الجهاز الهضمي مثل الشعور بالقيء والغثيان، وكذلك حدوث الاسهال.

يعتبر الاسهال في الشهر الثامن من علامات الولادة المبكرة التي تستوجب إتخاذ بعض الاحتياطات.

تناول الكثير من السلطات والخضروات الغنية بالألياف.

تناول السكريات المصنعة والفواكه.

تناول بعض المكملات الغذائية التي تسبب الاسهال.

حدوث تلوثات غذائية وعدوى خارجية.

كيف تعالجين الاسهال في الشهر الثامن؟

قد يكون من علامات الولادة

التوقف عن تناول المكملات الغذائية مثل الفيتامنيات والمعادن دون إستشارة الطبيب، بعضها يسبب الامساك، وبعضها يسبب الاسهال.

تناول الخضار والفواكه باعتدال لأن كثرتها يزيد من ليونة الأمعاء.

البعد عن التوتر والقلق والعصبية.

البعد عن الأغذية التي تحتوي على الزيوت والدهون وخاصة المقليات.

إجراء الفحوصات للتأكد من عدم وجود فيروسات في المعدة تسبب الإسهال.

والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك اسئلة حول الإسهال في الشهر الثامن من الحمل فأتركيها في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.