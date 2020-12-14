شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس للحصول على «فيتامين د» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال الدكتور عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، أن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس هذه الأيام (الشتاء) للحصول على فيتامين (د) من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً والأعلى من 10 صباحاً إلى 3 مساءً.

وأضاف العثمان: “لابد أن يكون التعرض لأشعة الشمس مباشرة بدون أي حاجز أو عائق مثل الزجاج أو الكريمات”.

وأكد أنه ليس صحيحاً أن ما بعد الإشراق أو قبل الغروب هو أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس.