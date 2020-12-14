سنغافورة توافق على لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، الإثنين، إن بلاده وافقت على لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتمهد تلك الموافقة الطريق أمام طرح اللقاح في الدولة أواخر هذا العام أو مطلع عام 2021.

وقال لي في خطاب له تم بثه على شاشات التلفزيون: "يسعدني أن أخبركم بأنه بعد دراسة الأدلة العلمية وبيانات التجارب السريرية، وافقت هيئة علوم الصحة على لقاح (فايزر-بيونتيك) للاستخدام خلال فترة الوباء".

وأوضح رئيس الوزراء أنه يتوقع "وصول لقاحات أخرى إلى سنغافورة خلال الأشهر المقبلة"، وهي خطط يجب أن تعني - بحسب اعتقاده - أن يكون هناك "لقاحات تكفي الجميع في سنغافورة بحلول الربع الثالث من عام 2021".

من جانبها، قالت وزارة الصحة السنغافورية، الإثنين، إن شركة فايزر "أشارت إلى أن الدفعة الأولى من لقاح (فايزر-بيونتيك) سوف تصل إلى سنغافورة بحلول نهاية الشهر الجاري".

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تخفف سنغافورة القيود المفروضة محليا لمواجهة تفشي الوباء، في 28 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مما سيسمح بتجمع ما يصل إلى 8 أشخاص، بالإضافة إلى ما يصل لـ250 شخصا في دور العبادة العامة، أو خلال إقامة فعاليات العروض الفنية والثقافية الحية.

وأكدت سنغافورة، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 5.7 مليون نسمة، تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، رسميا، معظمها بين العمال المهاجرين.

يشار إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في سنغافورة هو من بين الأعداد الأدنى في العالم حيث يبلغ 29.