الداء الرتجي.. الأسباب والأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الداء الرتجي من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، ويتسبب في الكثير من المضاعفات الصحية الخطيرة.

نتعرف فيما يلي على داء الرتجي وأعراضه وأسبابه وطرق علاجه..



ما هو الداء الرتجي؟





الرتج هو البروز أو الانفتاق في الغشاء المخاطي في عضلات المصرة في القولون، وقد يحدث نتيجة ارتفاع الضغط بين تجويف الأمعاء والجدار، كما أنه قد يصيب الأمعاء الغليظة لعدم انتظام عمل الأمعاء مما يتسبب في النزيف لقنوات الجهاز الهضمي السفلي، أو يحدث نتيجة الالتهاب الحاد في القولون.

والداء الرتجي هو تراكم كمية كبيرة من الجيوب الصغيرة على بطانة الأمعاء، والذي يحدث بسبب الضغط المتزايد الذي تسببه الفضلات والغازات على المناطق الضعيفة في جدران الأمعاء، كما قد يحدث نتيجة الضغط أثناء عملية التغوط أو الإمساك مما يعرض الإنسان إلى المضاعفات والتي تشمل النزيف أو التهاب الرتوج.

أعراض الداء الرتجي:

قد تتراوح حدة الأعراض ما بين خفيفة وشديدة، ومن الممكن أن تتطور الأعراض وتصبح أكثر خطورة في غضون أيام وتشمل أعراضه:

الانتفاخ.

الألم في البطن.

الإسهال.

الإمساك.

أعراض التهاب الرتج:

الألم الشديد والمستمر بالبطن.

الإصابة بالحمى والقشعريرة.

القيء والغثيان.

النزيف في المستقيم.

وجود دم في البراز.

أسباب الداء الرتجي:





تتكون الرتوج نتيجة تمزق الأجزاء الضعيفة في جدران الأمعاء بسبب تعرضها للضغط الشديد عند القيام بعملية التغوط أو نتيجة التعرض إلى إمساك شديد يؤدي إلى الإصابة به.

كما أن الفضلات والغازات تؤثر على المناطق الضعيفة لجدران الأمعاء مما يتسبب في الإصابة بالرتوج.

عوامل الخطر:

يوجد العديد من العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بداء الرتوج وتشمل:

زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

التقدم في السن.

التدخين.

عدم ممارسة الرياضة.

بعض أنواع الأدوية والعقاقير ومنها الأفيونات والستيرويدات، و الإيبوبروفين، ونابروكسين الصوديوم.



مضاعفات الداء الرتجي:

تجمع الصديد في الجيوب وظهور الخراج.

الانسداد في الأمعاء.

ظهور ناسور.

التهاب الصفاق أو ما يسمى التهاب الغشاء البريتوني.

علاج الداء الرتجي





يتم العلاج عن طريق التغذية بالسليلوز وهو أحد المركبات الكربوهيدراتية النباتية التي تساعد على التقليل من الضغط على الأمعاء الغليظة، وهذا بدوره يمنع تكون الرتوج أو الجيوب.

عند إصابة المريض بالنزيف يجب التعرف على مصدره من خلال تنظير القولون، ويتم وصف العلاج الذي يساعد على وقف النزيف، ولكن عند عدم استطاعة العلاج على إيقافه يأتي دور التدخل الجراحي على الفور.

وتتم معالجة من يعانون من التهاب الرتج بالمضادات الحيوية التي تعطى عن طريق الوريد أو الفم، وعند رجوع الالتهاب مرة أخرى قد يتم استئصال الرتوج من خلال التنظير السيني أو اللجوء إلى الجراحة.

أطعمة تخفف الرتوج

عليك بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والتي تساعد على التقليل من الضغط داخل القولون والأمعاء، ومنها نخالة القمح والفواكه بجميع أنواعها، وأنواع من الخضروات مثل البازلاء والسبانخ والبطاطس والكوسا، كما يمكن تناول بعض البقوليات مثل الفاصولياء السوداء أو الحمراء والفول.

مشروبات تعالج الداء الرتجي

يوجد بعض أنواع المشروبات التي تساعد على التقليل من الداء الرتجي وهي عصائر الفاكهة بدون بذور ومنها عصير التفاح، والشاي أو القهوة بدون كريمة، وكثرة شرب الماء طوال اليوم، وأيضا عليك بتناول المرق سواء مرق الدجاج أو اللحم أو الخضروات مما يساعد على الحد من داء الرتوج.