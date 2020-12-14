شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تزيد من خطر إصابتك بالسكتة القلبية المفاجئة.. منها التدخين والوراثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكتة القلبية المفاجئة هي توقف القلب المفاجئ بسبب مشكلة في النظام الكهربائي لقلبك ويُسمى عادةً تسرع القلب البطيني أو الرجفان البطيني، وهو من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً حول العالم، ويعيش ضحايا السكتة القلبية المفاجئة إذا تلقوا المساعدة الطبية بسرعة كبيرة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأشياء التي تزيد خطر إصابتك بالسكتة القلبية المفاجئة، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ماذا يحدث داخل قلبك أثناء السكتة القلبية المفاجئة؟

في حالة السكتة القلبية المفاجئة، يندفع القلب عادةً بطريقة مشوشة وغير منظمة يحدث توقف الدورة الدموية لا يصل الدم إلى الرئتين أو الدماغ يفقد الناس الوعي فجأة، ولا يستجيبون، ويتوقفون عن التنفس، ولا يوجد لديهم نبض.

وقال طبيب القلب بروس ويلكوف، الخبير في اضطرابات نظم القلب، إن "لا أحد يستطيع تحمل هذا لأكثر من أربع أو خمس ثوانٍ دون فقدان الوعي".

وقال إن "حوالي 5٪ فقط من أولئك الذين يعانون من السكتة القلبية المفاجئة يبقون على قيد الحياة".

السكتة القلبية المفاجئة هو أحد أكثر أسباب الموت المفاجئ شيوعًا، وتشمل الأعراض الأخرى احتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) وتمزق عضلة القلب والسكتة الدماغية.

5 أشياء تزيد من خطر إصابتك بالسكتة القلبية المفاجئة

يمكن أن تنتج اضطرابات نظم القلب التي تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ عن:

-التندب، يمكن أن تُعزى مشاكل النظم في كثير من الأحيان إلى عضلة القلب المتندبة قال الدكتور ويلكوف: "يتسبب التندب في تشوش وتفتت الإشارات الكهربائية للقلب". الأسباب الأكثر شيوعًا هي مرض الشريان التاجي واعتلال عضلة القلب. تؤدي النوبات القلبية إلى تجويع عضلة القلب، مما يؤدي إلى موت الأنسجة وتندبها يمكن للعدوى الفيروسية والوراثة أو أمراض المناعة الذاتية والسمية الكيميائية أن تتلف عضلة القلب وتندبها.

-جزء طرد منخفض إذا كنت تعاني من قصور في القلب مع كسر طرد بنسبة 35٪ أو أقل، فلن يتمكن قلبك من ضخ الدم الكافي مع كل نبضة. هذا يعطل نظم قلبك ويزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ.

قال الدكتور ويلكوف: "إن وضع مزيل الرجفان القلبي القابل للزرع (ICD) سينقذك من نوبات نظم القلب السريعة وغير المنتظمة ، ويطيل حياتك ويسمح لك بالعودة إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف "تزيد أجهزة مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة البقاء على قيد الحياة من السكتة القلبية المفاجئة إلى 98٪ لأنها تستجيب في غضون ثوانٍ، وليس دقائق."

-تاريخ عائلي إذا توفي قريب من الدرجة الأولى - أحد والديك أو أشقائك - في سن صغيرة لأسباب غير معروفة، فإن خطر الموت المبكر والمفاجئ يكون أعلى أيضًا (السكتة القلبية المفاجئة هي السبب غالبًا في هذه الحالات).

-التدخين يزيد التدخين بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت القلبي المفاجئ.

قال الدكتور ويلكوف: "عندما نضع أجهزة مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة في المدخنين، نجد أنهم بحاجة إلى مزيد من الصدمات، مما يعني أنهم يواجهون المزيد من النوبات القلبية".

-فشل القلب المُدار بشكل سيء إذا كنت تعاني من أعراض قصور القلب (ضيق في التنفس وعدم تحمل التمارين الرياضية) مع أو بدون كسر طرد منخفض، فأنت بحاجة إلى دواء الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا ستمنع قلبك من العمل بجهد كبير، وتحسن وظيفته وتقلل من خطر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ.