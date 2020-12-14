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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو النظام الغذائي الأفضل لمواجهة كورونا؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 14 ديسمبر 2020
خلصت دراسة حديثة استهدفت النظام الغذائي الى ان نظام الحمية الكيتونية المعروف بـ"كيتو دايت" قد يكون مفيداً في مواجهة الأمراض والفيروسات، بعد ثبوت مقدرته الكبيرة على خفض كتلة الدهون والآثار المضادة للالتهابات والمناعة وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
ووفق الصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن النظام الغذائي الكيتوني يقلل من خطر الإصابة بـفيروس كورونا، كما يمكن له أن يحمي من الأعراض الحادة للإصابة به.
ويلاحظ الخبراء أن "المحتوى المنخفض من الكربوهيدرات في النظام الغذائي يقلل من نسبة الدهون والكوليسترول "الضار" في الجسم ويعمل على استقرار مستويات السكر في الدم".
واطهرت التجارب أن "هذا النظام يزيد من مستوى أجسام كيتون البلازما التي تتحكم في الإجهاد التأكسدي في الجسم ولها تأثير مضاد للالتهابات".
وفي هذا الإطار، أشار العلماء إلى أن النظام الغذائي الكيتوني يعزز تكاثر الخلايا التي تحمل مستقبلات الخلايا التائية ولديها أنشطة مناعية ومضادة للالتهابات.
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