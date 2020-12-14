شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري ينصح بعدم إهمال شرب الماء في الشتاء لتجنب هذه الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر بضرورة شرب الماء خلال فصل الشتاء.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه لابد عدم إهمال شرب الماء في الشتاء فهو ضروري للهضم والأيض (الحرق) ورطوبة الجلد والابتعاد عن أعراض الجفاف مثل الصداع والخمول وتقلص العضلات.

تجدر الإشارة إلى أن الإنسان يحتاج يومياً من 2 إلى 3 لتر من الماء لتفادي جفاف الجسم والمساعدة على عملية الهضم والحفاظ على وظائف أعضاء الجسم.