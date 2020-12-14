شكرا لقرائتكم خبر عن "متحرمش نفسك".. أطعمة غنية يجب تناولها مع حلول احتفالات عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين حول العالم قدوم عيد الميلاد المجيد، للاحتفال برأس السنة الجديدة، لقضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والاصدقاء، دائمًا ما يجلب معه تحديات عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن نتيجة الإفراط في الطعام والحلوي، لكن خبراء التغذية كشفوا عن أفضل الأطعمة الشهية التي من الممكن تناولها دون زيادة في الوزن المبالغ فيه، والاستمتاع بعيد الميلاد دون التخلي عن الكثير من الحلويات الاحتفالية، وفى خلال هذا التقرير التالي نرصد 6 أكلات يجب تناولها وفوائدها في رأس السنة وفقا لما ورد بموقع ذا صن the sun.

الديك الرومي

من الممتع تناول طبق ديك الرومي في ليلة رأس السنة، كما أن البعض يحب تناول أطباقهم مع الكاري أو الحساء، ويقول الخبراء أن الديك الرومي يمكن أن يساعد في زيادة تركيز عضلاتك.



الديك الرومي

الجبن

يتوفر الجبن في كل مكان في عيد الميلاد، كعك وألواح الجبن، هناك أنواع معينة من الجبن أفضل من ذلك ، وقد يكون تناول كميات صغيرة هو المفتاح للحفاظ على وزنك منخفضًا في موسم الأعياد.



الجبن

كما قالت هيلين بوند ، المتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية، لصحيفة The Times أنه يمكنك أيضا إضافة الجبن إلى الهريس يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، يمكنك إضافة بعض الجبن عالي النكهة ، مثل الجبن الشيدر ، إلى البطاطس المهروسة.

فطائر اللحم المفروم

تعتبر فطائر اللحم المفروم هي عنصر أساسي في عيد الميلاد، وسواء كنت تحبها ساخنة أو باردة، ومن المحتمل دائمًا وجود بعضها على الطاولة، الفطيرة تحتوي على حوالي 253 سعرة حرارية وتزن حوالي 67 جرامًا.



فطائر اللحم المفروم

المكسرات

يمكن أن يكون تناول وجبة خفيفة من المكسرات طريقة رائعة، لزيادة مستويات البروتين لديك والحفاظ على طاقتك في موسم الأعياد هذا دون الوصول إلى الحلويات السكرية، وأظهرت الأبحاث سابقا أن الجوز البرازيلي يحافظ على انخفاض مستويات السكر في الدم ويمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.



المكسرات

الفاكهة:

تعتبر الفاكهة من العناصر الأساسية الموجودة دائما في مناسبة رأس السنة، لأنه ثبت أن ثمار الحمضيات تساعد في إنقاص الوزن وهي أيضًا وجبة خفيفة لذيذة، لأن الفاكهة أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C والألياف ومنخفضة السعرات الحرارية.