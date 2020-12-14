شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف علاقة الروائح والأصوات بإحساس الإنسان بوزن الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رائحة الليمون هتخليك تحس إنك خفيف ورائحة الفانيليا هتشعرك بالوزن الثقيل "، من أغرب الدراسات التى اكتشفها الباحثون قريبا، حيث قام فريق بحثى في جامعة ساسكس بالتحقيق فيما إذا كان الصوت والرائحة يغيران إدراك الشخص لجسمه.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، وجدوا أن شم الليمون يساعد الناس على الشعور بأنك أنحف ، في حين أن رائحة الفانيليا يمكن أن تجعلك أكثر سمكًا وثقلًا.

كما أن أصوات الخطوات الخفيفة مثل تلك التي تصنعها الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن تعزز أيضًا صورة أفضل للجسم، حيث قالت جيادا بريانزا ، طالبة الدكتوراه في جامعة ساسكس والباحثة الرئيسية في هذا العمل: "تُظهر دراستنا كيف يمكن لحاسة الشم أن تؤثر على الصورة التي لدينا في أذهاننا عن أجسامنا وعلى المشاعر والعواطف تجاهها".

ويمكن أن تؤدي القدرة على التأثير الإيجابي على هذا الإدراك من خلال التكنولوجيا إلى علاجات جديدة وأكثر فاعلية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات إدراك الجسم أو تطوير ملابس تفاعلية وتكنولوجيا يمكن ارتداؤها والتي يمكن أن تستخدم الرائحة لتعزيز ثقة الناس بأنفسهم وإعادة ضبط المشاعر المشوهة لوزن الجسم. ".

وكشف البحث أيضًا أن تأثير كل من الرائحة أو الصوت قد تم تضخيمه بشكل أكبر عند دمجه مع المعنى الآخر، وقالت البروفيسور ماريانا أوبريست من جامعة ساسكس: "أظهرت الأبحاث السابقة أن الليمون مرتبط بظلال رقيقة وأشكال شائكة وأصوات عالية النبرة بينما ترتبط الفانيليا بظلال كثيفة وأشكال مستديرة وأصوات منخفضة النبرة.

ويمكن أن يساعد هذا في حساب التصورات المختلفة لصورة الجسم عند التعرض لمجموعة من المحفزات الأنفية.