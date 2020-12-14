شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب مختص» يوضح أفضل طرق علاج دهون الكبد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح دكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنة وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، بإنقاص الوزن لعلاج دهون الكبد.

وقال “الذيابي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن إنقاص الوزن هو أفضل علاج لدهون الكبد، ونزول الوزن بشكل تدريجي (قرابة 0.5-1 كيلو أسبوعياً) أفضل من النزول السريع.

يذكر أن مرض الكبد الدهني يُعرف على أنه تراكم الدهون في خلايا الكبد بمستوى يتجاوز المستوى الطبيعي.

ويوضح الأطباء أن دهون الكبد هي ظاهرة تصيب نحو 30٪ من الأشخاص ويعتبر مرض الكبد أكثر شيوعا في العالم.