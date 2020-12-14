شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 6 أطعمة تساعدك على مقاومة البرد فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز الهند بطقوس معينة في تناول الطعام، وخمصوصا في موسم الشتاء الذى يكون قارسا هناك من شهر ديسمبر إلى فبراير كل عام، حيث يغطي الطقس المتجمد معظم أجزاء البلاد، وتتراوح درجات الحرارة في هذا الوقت المتوسط حوالي 10-15 درجة مئوية، من هنا تظهر أشهر أكلات الشهير في موسم الشتاء في الهند التي تساعد في تحسين مناعتك والحفاظ على صحتك حسبما ذكر موقع " boldsky "كالآتي:

العسل:

يعتبر العسل من أفضل الأطعمة لفصل الشتاء الهندي، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية والسكريات الطبيعية التي تمنحك دفعة سريعة من الطاقة، يمكن للعسل أن يعزز جهاز المناعة لدينا ويجعله أقوى، ويتجنب ظهور الالتهابات، كما يساعد العسل في علاج التهاب الحلق، وهي مشكلة منتشر مع معظم الناس في فصل الشتاء.



العسل

القرفة:

يمكن أن تساعدك القرفة إلى أطباقك خلال فصل الشتاء، وهى تقوية نظامك الغذائي، وبالتالي توليد الحرارة في الأجواء الباردة، كما يعتبر مسحوق القرفة الممزوج بماء الورد فعال في علاج بشرة الشتاء الجافة.



قرفة

الزعفران:

تساعد نكهة الزعفران في تدفئة جسمك، ومن الممكن تناول 4-5 معلقة مع كوب من الحليب وشربه دافئا للتخلص من البرد فى موسم الشتاء.



زعفران

البصل:

استخدم البصل في الطب الصيني التقليدي لإبقاء الجسم دافئًا وإدارة الطقس البارد، يمكن أن تساعد إضافة البصل إلى طعامك مثل السلطات في رفع درجة حرارة جسمك والحفاظ على دفئك خلال فصول الشتاء الباردة.



البصل

فلفل أسود:

يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين ، وهو مركب يمنح الفلفل الأسود طعمه اللاذع ، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على دفء جسمك خلال فصل الشتاء.



فلفل أسود

الثوم:

يعتبر الثوم من أشهر التوابل المستخدمة في المطبخ الهندي، ويحتوي على كميات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى بعض مركبات الكبريت التي تعتبر جيدة في منع حدوث الالتهابات وزيادة حرارة الجسم بشكل صحي.