شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يحذرون من إصابة الشباب بنوبات قلبية بعد التعافي من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء الصحة الهندية من أعراض قلبية يمكن أن تسبب سكتة قلبية ونوبة قلبية في نهاية المطاف بين الشباب بعد الشفاء من فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع thehealthsite

وفقًا للأطباء الهنود، تشهد المستشفيات ارتفاعًا في عدد الشباب الذين يبلغون عن مشاكل في القلب بعد شفائهم من العدوى، وأكثرها شيوعًا هو خفقان القلب وفي حالات قليلة تصل إلى حد السكتة القلبية أو حتى النوبة القلبية.

مضاعفات التعافي بعد فيروس كورونا

على الرغم من أن إصابة الرئة وأعراض الضائقة التنفسية الحادة كانت من أكثر المضاعفات المخيفة لـ فيروس كورونا، إلا أنه يجب فهم أن الفيروس يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إصابات في القلب، كما أنه يشكل تهديدًا خطيرًا للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة، في هذا التقرير يكشف في تقرير مضاعفات التعافي بعد كورونا.



بنوية قلبية

قال سانديب ميشرا ، أستاذ أمراض القلب في معهد كل الهند للعلوم الطبية ، "جميع أنواع الأشخاص ، بما في ذلك الشباب ، يعودون إلى المستشفى بأعراض قلبية بعد كورونا، يزيد الفيروس من عملية الالتهاب حتى لو تحول مريض الفيروس إلى حالة سلبية ، يستمر الالتهاب في الحدوث ".

وأضاف أن هذا يؤدي إلى ضعف عضلات القلب ويمكن أن يعاني المرضى من قصور في القلب. كما أنه يزيد من التهاب الأوعية الدموية ويزيد من تكون الجلطة. يعاني واحد من كل 10 أشخاص من أعراض مختلفة، بما في ذلك مشاكل في القلب ".



بنوية قلبية

في سياق أخرى قال أبارنا جاسوال ، المدير الإضافي لقسم أمراض القلب في معهد فورتيس إسكورتس للقلب بالهند، مع الآراء وقال إن 5-10 في المائة من مرضى كورونا المتعافين ، بما في ذلك الشباب ، يعودون بمشاكل في القلب في مستشفى.



بنوية قلبية

وأضاف: "يعود العديد من المرضى الشباب وهم يعانون من خفقان القلب ، والذي لا ينبغي تجاهله، لقد رأينا أيضًا العديد من الحالات التي يكون معدل ضربات القلب فيها أبطأ، بالإضافة إلى: "يعاني بعض المرضى من قصور في القلب".