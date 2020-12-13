شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: استخدام الجاز على الشعر يؤدى للإصابة بالحروق والالتهابات الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق من الترويج لعبوات الجاز الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإستخدامها في فرد الشعر وتنعميه مؤكدا أن ذلك غير حقيقى ويمثل خطورو بالغة على الصحة، وأوضح الناظر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجاز من المحروقات التي يحمل الكثير من الاثار الجانبية الخطيرة عند استعمالها على الجلد أو لمسها للبشرة، مؤكدا أنه في حاله وضعه على فروة الراس يؤدى الى الإصابة بالالتهابات الشديدة والحروق بالاضافة لتاثيره الخطير علي العين.

كما أنه قد يصيب العين بحالة التهاب شديد في حاله لمسها باليد التي تحتوى على الجاز، محذرا من انه قد يسبب نوبة شديدة لمرضى الربو والحساسية نتيجة لرائحته النفاذة.

وأشار استشارى الأمراض الجلدية إلى أن الجاز لا يحمل أي فوائد للشعر ولا يساعد على فرده أو تنعيمه ولكنه يحمل الكثير من المخاطر الصحية، محذرا من الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.