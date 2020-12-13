شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية تساعد النساء في الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة صادرة عن في King’s College London، عن مدى فاعلية المكملات الغذائية في تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لدى النساء، وليس الذكور، طبقا لما ورد في موقع medicalnewstoday.

وأظهرت الدراسة فاعلية الفيتامينات المتعددة مثل أحماض الاوميجا 3 الدهنية أو البروبيوتيك، في خفض معدلات الإصابة لدى النساء والفتيات اللاتى يتناولون تلك المكملات الغذائية بشكل مستمر، واعتمدت الدراسة على البيانات الصادرة من تطبيق COVID Symptom Studyفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد، حيث أكد مستخدمى هذا التطبيق على اعراض المرض التي عانوا منها عقب اصابتهم من كورونا ومدى تأثير المكملات الغذائية على الإصابة.

وكشف الباحثون بالدراسة، أن الإناث يملكون أجهزة مناعية أكثر قوة، مما يعنى أن الدفاعات المناعية لديهن تحصل أكثر على مكملات غذائية مقارنة بالرجال، فضلا عن ارتدائهن الأقنعة وغسل الأيدي مقارنة بالذكور، مما يزيد من الآثار الوقائية لتناول المكملات.

وأجريت الدراسة على 327 الف مستخدم للتطبيق في المملكة المتحدة الذين خضع كل منهم لاختبار فيروس كورونا، حيث أكد 175 الف من العينة أنهم تناولوا الفيتامينات منذ تفشى الجائحة العالمية، والتي أظهرت أن هناك أربعة مكملات غذائية خفضت من خطر العدوى والاصابة بالفيروس.

وحددت الدراسة أربعة مكملات غذائية قد تكون فعالة لتقليل خطر الإصابة وانتقال العدوى للإناث، وهى البروبيوتيك أو الفيتامينات المتعددة أو أحماض أوميجا 3 الدهنية أو فيتامين (د)، في حين كشفت عدم ارتباط فيتامين سى أو الزنك أو الثوم بخفض معدلات الإصابة