دمج عقار مضاد للالتهاب مع الريمدسيفير يقدم علاجا محتملا لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الجمع بين الباريتينيب ، وهو دواء مضاد للالتهابات ، وريمديسفير ، وهو مضاد للفيروسات ، إلى تقليل وقت الشفاء للأشخاص الذين تم علاجهم بالمستشفى بسبب فيروس كورونا، وذلك وفقًا لنتائج التجارب السريرية التي نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية " New England Journal of Medicine" وتم دعم الدراسة من قبل المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية ، وهو جزء من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.
دمج عقار مضاد للالتهاب نع الريمدسيفير
وأجرى الباحثون تجربة مزدوجة التعمية عشوائية، خاضعة للتحكم الوهمي لتقييم الباريسينيب بالإضافة إلى ريمديسفير في البالغين في المستشفى المصابين بـ كورونا، حيث تلقى جميع المرضى remdesivir وإما baricitinib أو دواء وهمي، حيث شارك ما مجموعه 1033 مريضًا في التجربة ، مع تخصيص 515 للعلاج المركب ، و 518 لمجموعة التحكم
الجمع بين الباريسيتينيب ورامديسفير
أظهرت النتائج أن مزيج الباريتينيب وريمديسفير قلل من متوسط الوقت اللازم للشفاء في مرضى كوفيد -19 في المستشفى من ثمانية أيام إلى سبعة أيام ، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.
ويبدو أن المرضى الذين احتاجوا إلى أكسجين عالي التدفق أو تهوية غير جراحية أثناء مكوثهم في المستشفى حققوا أكبر فائدة ، حيث تم تقصير متوسط وقت الشفاء من 18 يومًا إلى 10 أيام.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تحسين ظروف المشاركين في اليوم 15 من الدراسة بشكل ملحوظ عندما تلقوا العلاجين مجتمعين، ووفقًا للدراسة ، كان لدى متلقي العلاجين تأثيرات أقل خطورة.
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