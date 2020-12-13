شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة بالهند ينصحون بفاصل 21 يوما بين جرعتى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء الصحة الهندية أنه مع بداية برنامج التطعيم الوطنى ضد فيروس كورونا، قد يطلب من الأشخاص على الأرجح الحصول على حقنتين من اللقاح، وهو أمر شائع في العديد من اللقاحات، على ان تكون الفجوة المثالية بين اللقاحين جرعة التعزيز الأولى والثانية هي 21 يومًا، يكشف خبراء الصحة فى الهند طرق تناول لقاح بطريق سليمة بحسب ما ذكر موقع thehealthsite



لقاح كورونا

وقال الدكتور مانوج جويل، مدير أمراض الرئة في مستشفى فورتيس في جورجاون بولاية هاريانا الهندية، إنه بعد تناول الجرعة الأولى ، يجب تناول الجرعة الثانية بشكل مثالي في اليوم الحادي والعشرين، محذرا الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من الحصول على لقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف مانوج إنه بعد التطعيم، يمكن للناس استئناف أنشطتهم اليومية العادية، لكن لا يزال يتعين عليهم الحفاظ على الاحتياطات الأساسية مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء قناع، والتعقيم المتكرر لليدين، لأن ترتفع الحالات في الهند إلى 98،57،029 بينما يصل عدد القتلى إلى 1،43،019.



لقاح كورونا

في نفس السياق قال الدكتور جيوتي موتا، كبير مستشاري علم الأحياء الدقيقة في معهد سري الطبي في نيودلهي إن جداول التطعيم تحددها التجارب السريرية، وأشارت إلى أنه في حين أن لقاح فايزر يتطلب جرعتين بفاصل 21 يوما، فإن الفجوة المقترحة بين جرعتين من لقاح أكسفورد أسترازينيكا هي 28 يومًا.



لقاح

وأضاف أن اتخاذ الاحتياطات مثل ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين أمر مهم خلال هذه الفترة من أجل تجنب الإصابة، عادة ما تتحقق الفعالية الوقائية للقاح بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية من اللقاح.

ويخضع ما لا يقل عن ثلاثة لقاحات مرشحين كمضادات تحصين ضد فيروس كورونا للنظر النشط من قبل مراقب المخدرات العام في الهند، ومن المتوقع طرح اللقاح في الأسابيع القليلة المقبلة، بينما يتم تنفيذ الأنشطة التحضيرية لإطلاق اللقاح من قبل المركز بالتعاون مع الولايات.