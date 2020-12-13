شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيونتيك يكشف موعد انتصار العالم على فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن شركة بيونتيك، التي طورت لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع شركة فايزر الامريكية، عن موعد السيطرة على فيروس كورونا التي هدد الملايين على مدار عام كامل، حيث كشف عن أن العالم سينتصر على الجائحة العالمية بحلول نهاية الصيف المقبل، طبقا لما ورد في موقع foxnews.

وقال أوجور شاهين، مؤسس شركة BioNTech ، إن الفيروس التاجي يمكن أن يكون تحت السيطرة بحلول نهاية الصيف المقبل، بعد تلقى الملايين جرعات اللقاح الفعالة ضد الفيروس، مؤكدا أن عند تناول 30% من الأمريكيين باللقاحات سيكون له تأثير كبير على معدلات الإصابة حول العالم.

وأوضح المؤسس المشارك لشركة بيونتيك، أن أبريل القادم يشهد بداية تلاشى فيروس كورونا من العالم، مشددًا على أهمية تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر الأمريكى، والذى يسهم في حصار المرض والقضاء عليه، بعد ثبوت فاعليته بنسبة 95%.

ووضع المشارك لشركة بيونتيك، جدول زمنى بالجهود العالمية التى سيتم اتباعها لمواجهة الوباء العالمى، من خلال التوسع فى توزيع اللقاحات على كافة بلدان العالم، فى اسرع وقت.

يأتي ذلك بعد أن تعهدت شركة فايزر وشريكاتها الألمانية، بتقديم 1.3 مليار جرعة لقاح إلى دول حول العالم بحلول نهاية العام المقبل، خاصة بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة الماضية، الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا المرشح لشركة فايزر الامريكية.

وكانت بريطانيا أطلقت في 8 من الشهر الجارى أكبر حملة تطعيم في تاريخها والتي تعد أول انتصار من العالم في حربه ضد الجائحة العالمية، التي هددت البشرية لأكثر من عالم وخلفت ملايين الإصابات حول العالم والاف الموتى جراء الإصابة بالفيروس التاجى، بعد أن نجحت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية من تصنيع أول لقاح قادر على الحماية من الفيروس بنسبة تجاوزت 90%.